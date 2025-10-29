この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル『マーケティング侍の非常識なビジネス学』の最新動画「天才マーケター、ジャングリアでの大誤算。天才が見誤った市場心理とは？」で、マーケッターのりゅう先生とPR専門家・下矢氏が、話題の沖縄テーマパーク「ジャングリア」について徹底討論。「森岡さんのセルフブランディングが完璧すぎたのが、今回その星一つとかを大量に生んだ理由になっていると思う」と、マーケティング界の寵児・森岡剛氏も絡め、マーケティングの“成しすぎ”がむしろ逆風となった構図を鋭く指摘した。



動画では、りゅう先生が自ら「正直言いますけど」と前置きし、消費者視点でジャングリア体験を赤裸々告白。“朝6時に出発しても半分のエリアにすら入れず、アトラクションの待ち時間は最長6時間”“バギー体験も整理券方式の上、さらに待たされ絶望”など、「修行だと思えば最高です」と思わず自虐も。実際のユーザー目線では「もう少し勉強してから行くべきだった。お客様も考えさせられる」という厳しい評価も飛び出した。



一方、下矢氏は「昔ながらのPR方法を完璧にやりすぎた」とPR側から問題点を整理。オープン直後に徹底的にテレビや書籍を活用し、森岡氏を主役に据えた情報発信でイメージ作りに成功。「いい所ばかりが拡散し、期待値が爆上がりした状態でSNS時代に突入した結果、期待と現実のギャップが星1つという大量の悪評を生んだ」と冷静に分析した。さらに、「インフルエンサーの“特別待遇”と一般客の『格差感』が、より反発を強めた」と現代PRの落とし穴を明かす。



ユーザー体験（UX）向上への提言として、「ディズニーランドのように、待ち時間をポジティブ体験に変える施策が急務。並びながら楽しめるミニゲームやクイズ、SNSキャンペーンで“並ばされた”体験を“自ら並びたくなる”ものに変えるべき」というアドバイスも。「全てのマーケティングの原点はお客様目線」と語りつつ、「お客様として実際に遊んで現場の声を徹底的に吸い上げる」ことの重要性を強調した。



下矢氏も「森岡さんは一度カリスマの鎧を脱ぎ、『なぜうまくいかなかったか』を自己反省から発信して、裸のリーダーとして再建に挑戦すべき」と提案。「ここで手を打たないと、沖縄経済や自身のブランドイメージまで崩れる可能性がある」と警鐘を鳴らした。



動画のラストでは、現地でのリアルな沖縄県民の声や、地元飲食店の思わぬ影響など、「現場一時情報の重要性を改めて実感した」とりゅう先生。「私はすでにリピーター、次こそは楽しみたい」と前向きな期待も語り、今後のジャングリアの改善とマーケティング戦略の進化に注目するよう締めくくった。