¡Öµ¤°Â¤¯¿¨¤ó¤Ê¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ø¤Î¡È¥Ý¥ó¥Ý¥ó»ÅÁð¡É¤È¡È»Øº¹¤·¡É¤¬ÉÔ·É¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÀ¼Â¿¿ô
¡¡10·î27Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Å·¹ÄÊÅ²¼¤ÈÌó6Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¹Äµï¡¦¸æ½ê¤ÇÂÐÌÌ¡£¤½¤ÎºÝ¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¹ÔÆ°¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌó6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹Å·¹ÄÊÅ²¼¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
ÊÅ²¼¤Ë»Ø¤ò¤µ¤·¤Æ¡Ö¥°¥ì¥¤¥È¥Þ¥ó¡×
¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢ÊÅ²¼¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¸¼´Ø¤ÇÄ¾¡¹¤Ë½Ð·Þ¤¨¡¢¾Ð´é¤Ç°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À°®¼ê¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï±¦¼ê¤ÇÊÅ²¼¤È°®¼ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤éº¸¼ê¤Ç²¿ÅÙ¤âÊÅ²¼¤ÎÆó¤ÎÏÓ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¸¼´ØÁ°¤Ë¹½¤¨¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¤Û¤¦¤ò¸þ¤¤¤¿ºÝ¡¢ÊÅ²¼¤ÎÇØÃæ¤ò¿¨¤Ã¤Æ»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸æ½ê¤ËÆþ¤ë¤È¤¤â¡¢ÊÅ²¼¤ÎÇØÃæ¤ò¤º¤Ã¤È¿¨¤ê¤Ê¤¬¤éÃæ¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ø¤Î¡È¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¡É¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡£
¡Ô°®¼ê¤Î»þ¡¢ÊÅ²¼¤ÎÆó¤ÎÏÓ¤Ë¶õ¤¤¤¿¼ê¤òÅº¤¨¤ë¤Î¤ÏÌÜ²¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤Ç¡¢ÉÔ·É¤À¤È»×¤¦¡Õ
¡Ôµ¤°Â¤¯¿¨¤ó¤Ê¡Õ
¡ÔÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ·¹ÄÊÅ²¼¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤«¤òÁ´¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ ²¤ÊÆ¼°¤Î¿Æ°¦¤Î¾ð¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹Ä¼¼¤Ë¤½¤ì¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Õ
¡¡¤Ê¤É¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔµÄ²ñµÄ°÷¡¦¤¤¤È¤¦¤æ¤¦¤»á¤â¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ô¤É¤¦¸«¤Æ¤âÈóÎé¤À¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÈÌæ¤Ï¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¹ÔÆ°¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸æ½ê¤ËÅþÃå¤·¤¿ÀìÍÑ¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤ëºÝ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥¹¡¼¥Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë¶É¥Ü¥¿¥ó¤¬Î±¤Þ¤é¤º¤ËÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«Ãæ¤È¡¢²ñ¸«¸å¤Î°®¼ê»þ¤Ï¥Ü¥¿¥ó¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÃæ¤ÇÊÄ¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤ÎÊÅ²¼¤Ø¤Î°§»¢»þ¤Ï¥Ü¥¿¥ó¤¬Á´³«¤Î¤Þ¤ÞÎ×¤à¤³¤È¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ¸«¤ò½ª¤¨¤ÆÊÅ²¼¤È¸æ½ê¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿ºÝ¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤ÇÎÙ¤ÎÊÅ²¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ»Ø¤ò¤µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¥°¥ì¥¤¥È¥Þ¥ó¡ÊÎ©ÇÉ¤ÊÊý¤À¡Ë¡Ù¤È·«¤êÊÖ¤·½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡°ìÏ¢¤Î¹ÔÆ°¤Î¿¿°Õ¤òÌä¤¤¤¿¤À¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö½ñÀÒ¡Ø°ÂÇÜ¿¸»°²ó¸ÜÏ¿¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2019Ç¯¡¢ÊÅ²¼¤Ë½é¤á¤Æ²ñ¤ï¤ì¤ëÁ°¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬°ÂÇÜ»á¤Ë¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÇÜ»á¤ÏÅö»þ¥È¥é¥ó¥×»á¤«¤é¡Ø¥·¥ó¥¾¥¦¤Ï»ä¤È²ñ¤¦¤È¤¡¢¤¤¤Ä¤â¥¹¡¼¥Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢»ä¤â¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ø»ä¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢ÊÅ²¼¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â¤½¤ì¤ò¹²¤Æ¤Æ¼Â¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¤ÊÂÐ±þ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤È¡ÈÉÔ·É¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£¿ÆÌ©¤µ¤È·É°Õ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤À¡£