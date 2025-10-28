この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

10月28日、ポイ活YouTuberの鬼丸征也さんが自身のチャンネルで「【ファミマ11月】POSAカードで1万ポイント！？ ファミペイチャージで3％還元も開催」と題した動画を公開。ファミリーマートが実施中のPOSAカード（プリペイドカード）キャンペーンの詳細と、11月開催のファミペイチャージ残高に対する3％還元キャンペーンについてわかりやすく解説した。



鬼丸さんは「実はもう本日10月28日から始まっているファミリーマートのPOSAカードのキャンペーンがある」と切り出し、応募方法や注意点について丁寧に説明。今回は「ファミリーマートでPOSAカードを買って、そのカード番号をページから登録、抽選で最大1万円分のファミペイギフトが当たる」と明かした上で、「楽天ギフトカードやNetflixプリペイドなどは対象外なので注意して」と呼びかけた。



具体的な参加手順としては「アップルギフトカードやバニラビザギフトカードを購入し、キャンペーンサイトからバーコード番号を入力すればOK」。さらに、「購入金額3,000円ごとに1回抽選ガチャを回せ、10連ガチャで1回分おまけ。もし3万円分購入すれば11回引ける」と“攻略法”を紹介した。



また、POSAカードをよりお得に買う方法も解説。「ファミペイで買うと0.5％還元。JCBブランドのクレジットカードからチャージすればさらにポイントがつく」とし、特に「最もお得なのはペイペイゴールドカードからのチャージで2％還元だが、多くの人は普通のペイペイカードや楽天銀行デビットカードで1％還元がセオリー」と語った。



還元率をさらにアップさせるテクとして、「ファミマで1と5と0が末尾の日にPOSAカードを買うと、1.5％分のポイント上乗せ。今日から一番近い30日などが狙い目で、タイミングを工夫すれば合計最大4％超の還元も目指せる」と力説。「僕の感覚的には早めに参加すればするほど当たりやすいんじゃないのかなという感じがする」と独自の見解も披露した。



実際に鬼丸さん自身がアップルギフトカードを3万円分購入し、抽選を試したところ「2等1,000円、3等100円が7回も当たって外れは3回だけで、約5.67％の還元率になった」と語る。「今回のキャンペーンは結構当たりやすい」との体感レビューも付け加えた。



さらに動画後半では、11月開催のファミペイチャージ残高に対する3％還元キャンペーンについても詳説。ポイント付与の仕組みや最大還元を受けるためのテクニック、エントリーの必要性なども網羅的にまとめ、「どうせファミマでPOSAカードを買うし、目いっぱい30万円入れても無駄にはならない人は積極参加を」と勧めた。



動画の締めくくりには、「ファミリーマートの1個買うと1個もらえるキャンペーンも本日スタート。毎度参加している方は概要欄でURLをチェックして」と呼びかけ、「とりあえずエントリーだけは今のうちにしておいた方がいい」と徹底的にお得を逃さない工夫を視聴者に伝えていた。