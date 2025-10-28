¡Ú£Ï£Î£Å¡ÛÀÄÌÚ¿¿Ìé¡¡11¡¦16¼êÄÍÍµÇ·¤Î·Þ·â¤Ëµ¤±ê¡ÖCIMA¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡ª¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ï£Î£Å£±£·£²¡×¡Ê£±£±·î£±£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¡¢¼êÄÍÍµÇ·¡Ê£³£µ¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿à¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼á¤³¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£²¡Ë¤¬»×¤¤¤Î¾æ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚ¤Ïº£Ç¯£µ·î¤Ë£Ï£Î£Å¤È¤ÎÁª¼ê·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Í¥Àè¸ò¾Ä´ü´Ö¤ËÆþ¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡×¤È¤â¸ò¾Ä¤·¤¿¤¬¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°À©ÅÙ¡×¤Î·ë²Ì¡¢¼¡Àï¤â£Ï£Î£Å¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é°ì¸þ¤Ë¥«¡¼¥É¤¬·èÄê¤»¤º¡¢º¤ÏÇ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢£²£·Æü¤Ë¡Ö£Ï£Î£Å¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤Ï¸ø¼°£Ó£Î£Ó¤Ç¡ÖàÄ·´Ø½½ÃÊáÀÄÌÚ¿¿Ìé¤Èà¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ó¡¼¥¹¥Èá¼êÄÍÍµÇ·¤¬¡ô£Ï£Î£ÅÆüËÜÂç²ñ¤ÇÂÐÀï·èÄê¡×¤ÈÈ¯É½¡£¼êÄÍ¤«¤é¤âÂ¨ºÂ¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç¡Ö»ÅÎ±¤á¤Ë¹Ô¤¯¡£¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¡×¤ÈÆ®»Ö¤à¤½Ð¤·¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥«¡¼¥É·èÄê¸å¤Ë¤·¤Ö¤·¤Ö¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÀÄÌÚ¤Ï¡¢³«¸ý°ìÈÖ¡Ö£Ï£Î£Å¤ÎÊý¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡Ø»Å³Ý¤±¡Ù¤«¤â¤ï¤«¤é¤ó¤±¤É¡£²¶¤ÎÊý¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ø»ÅÂÇ¤Á¡Ù¤ä¤«¤é¡×¤È¤Ê¤¼¤«´ØÀ¾ÊÛ¤ÇÀ¼¤ò¤·¤ã¤¬¤ì¤µ¤»¤ë¡£äþÍ¾¶ÊÀÞ¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¹¤Ã¤¿¤â¤ó¤À¤ÎËö¡¢Âç²ñ£³½µ´ÖÁ°¤Ë¥«¡¼¥É¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¡¢¤³¤ÎÃÄÂÎ¤¬²¶¤Ë²¿¤ò¤ä¤é¤»¤¿¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²¶¤â²¿¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶ìÇº¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Ä´»Ò¤ÏÈ´·²¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï°Û¾ï¤ËÎÉ¤¤¤ó¤À¤è¡££Ã£É£Í£Á¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡ª¡×¤È¥á¥¬¥Í¤ò¸÷¤é¤»¤ë¡£¤½¤³¤ÇÂÐÀïÁê¼ê¤Î°õ¾Ý¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¥»¥³¥ó¥É¤À¡£°Ëâ²¾ÌÌ¡Ê¥±¥ó¥É¡¼¡¦¥«¥·¥ó¡Ë¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Á´¤¯ÊÖ¿®¤¬Íè¤Ê¤¤¡£¥«¥·¥ó¤µ¤ó¡¢¤³¤ìÆÉ¤ó¤Ç¤¿¤éÏ¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤Èµ¼Ô¤òÅÁ¸ÀÈÄÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤Ç¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤À¤±¸À¤¦¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥¢¥à£Ï£Î£Å¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï£Ï£Î£Å¤Î¤¿¤á¤Ë¡ª¡×¤È·ý¤ò°®¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤êµî¤Ã¤¿¡£