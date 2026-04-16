SnowManの宮舘涼太（33）が16日、都内でアイスショー「ディズニー・オン・アイス“Let’sParty！”」の記者発表会に出席した。昨年に続きスペシャルサポーターを務める。「“2年連続でやられた方はいまだかつていない”というお言葉をありがたく頂戴した。僕も微力ながら、ディズニー・オン・アイスを愛していますし、もっともっといろんな方に見て頂きたい、広めたいという思いで今年もやらせて頂こうと思います」と意気