高円寺の和酒バーで面白くて美味しい実験を　多様な焼酎の顔に驚いた

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・高円寺の和酒バー『うつつ−葉−』です。

面白い→おいしい、実験的な飲み方で新たな扉が開く

バーの魅力＝店主の魅力でもあると思う。和酒に特化したこちらも店主の葉蔵さんが醸し出す穏やかな雰囲気が心地いい隠れ家だ。焼酎は「世間の流行りでなく自分の中のミーハーたちを揃えてます」なんて言われたら彼の好きなタイプを深堀りしたくなる！

龍宮うつつラボ1000円、はちまんろかせずストレート900円

『うつつ−葉−』（左）龍宮うつつラボ 1000円 （右）はちまんろかせずストレート 900円 無濾過の芋焼酎「はちまんろかせず」はストレートが店主のおすすめ。今まで飲んだ焼酎の中で一番好きとか。「龍宮」と高級味醂は6：1。味の変化を体感するのが「うつつラボ」

今のおすすめは黒糖焼酎「龍宮」＋最上白味醂という飲み方。各々を舐めつつ、次に合わせてロックで。どんな変化が起こるのか、たちまちバーがラボになる。これがびっくり、深いまろみが広がり単独とは全く別の表情に。

「面白いと思うことが興味の一歩です」と葉蔵さん。激しく同意。あなたも楽しくおいしい実験を。

『うつつ−葉−』店主 葉蔵さん

直撃！焼酎の楽しみ方

店主：葉蔵さん「焼酎は割り材としても優秀です。味わいがしっかりしているので炭酸やトニックウォーター、ライムを入れてみたり、フルーツと合わせたり、カクテルやサングリア的な遊び方をしても楽しいですよ。龍宮＋味醂のようにミックスすれば「お前そんな顔もするのか！」ときっと驚くはず（笑）。」

『うつつ−葉−』

高円寺『うつつ−葉−』

［店名］『うつつ−葉−』

［住所］東京都杉並区高円寺南3-59-14藤野ヒルズ102号

［電話］070-9164-1573

［営業時間］18時〜翌2時※曜日により変更あり、SNSで要確認

［休日］不定休

［交通］JR中央線ほか高円寺駅南口から徒歩3分

※画像ギャラリーでは、甲類焼酎を使った一風変わったクリームソーダの画像がご覧いただけます。

撮影／大西陽、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「東京の芋焼酎酒場4選！ 酒好きの島で作られる“青酎”が旨い」では、焼酎の数の多さはもちろん、料理と相性のいい飲み方を提案してくれる良店をご紹介します。

【画像】バーでクリームソーダ!? 焼酎を使った変わり種ドリンク（7枚）