音響機器の輸入販売などを手がけるエミライ（東京都港区）は、英「iFi audio」ブランドから、Bluetoothトランシーバー「UP Travel（アップ・トラベル）」を2025年10月24日に発売。

機内エンターテイメントの音質も向上させる

ハイレゾ（ハイレゾリューション・オーディオ）で音楽再生を楽しめる。送信（TX）/受信（RX）両モードを搭載し、送信モードではワイヤレスヘッドホンなどで機内エンターテイメントを楽しめるほか、受信モードでは自動車のサウンドシステムをアップグレードできる。

アダプターやケーブルなど不要のシンプル設計で、ハイレゾBluetooth接続を実現。様々な機器とワイヤレスで接続可能だ。

機内エンターテイメントやカーオーディオのヘッドホンジャックに接続するだけで、自動的に音質設定を行い、クリアで詳細なサウンドを楽しめる。ハイレゾ音源の再生のほか、内蔵のマイクによるハンズフリー通話にも対応する。

2組までのイヤホン/ヘッドホンの同時接続に対応。音楽やポッドキャスト向けの音源から、ビデオ視聴用の低遅延オプションまで、さまざまなBluetoothコーデックをサポートする。

iOS/Android向けの「iFi Nexis」アプリに対応。設定のカスタマイズやファームウエアのアップデートなどができる。約10時間の連続再生が可能な容量400mAhバッテリーを内蔵する。

USB Type-C to Cケーブル、USB-C to Aアダプターが付属する。

市場想定価格は1万7600円前後（税込）。