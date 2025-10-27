この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マニアック天気」で最新配信された動画『【暴風警戒】28日にかけ非常に強い風 山沿いは大雪のおそれ』にて、気象予報士の松浦悠真氏が、北海道を中心とした今週の激しい気象状況について詳しく解説した。松浦氏は冒頭、「北海道では、明日28日にかけまして、暴風に警戒が必要です」とし、特に発達する低気圧と寒冷渦による大荒れの天気が見込まれることに言及した。



天気図を詳しく読み解きながら、27日から28日にかけて「低気圧がかなり発達をしそう」「この時期としては非常に強い寒気を伴ったトラックが入ってくることによって、低気圧がかなり発達」と説明。上空に寒冷渦が接近することで、気圧傾度が大きくなり、「風が非常に強い状態が続く」という。



風の予想については、「陸上では大体10mを超えるほどの強風になってきそう。暴風の恐れが出てくるのは、27日の夜あたりから」と警鐘を鳴らした。特に日本海側やおほうつく海側では20m以上の暴風が吹く可能性、瞬間的には30～35mにも達する突風となるおそれも。「暴風の風の対策は今日の日中のうちには済ませるようにしてください」と具体的な対策も促した。



また松浦氏は、雪や降水の予想にも触れ、「山沿いでは雪が強まるところが出てきそうです」「特に一層降り方が強まることも考えられる」と警戒を呼び掛けた。加えて、「大気の状態が非常に不安定」であるため、竜巻や激しい突風、局地的な雷にも十分な注意が必要とアドバイスした。



週末には別の低気圧接近で、太平洋側の地域を中心に大雨や暴風のリスクも高まる見込みとし、「寒暖差も非常に大きい1週間にもなってきそう」と強調。あわせて、「こういったところにも十分注意をしてください」と視聴者に再度呼びかけた。



最後に松浦氏は、「週の前半は強い寒気が流れ込み、暴風や雪への警戒が必要。週の後半・週末には再び大荒れ天気が予想される」とまとめ、「週刊解説はまた夕方頃に配信予定ですので、ぜひお待ちいただければ」と動画を締めくくった。