この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

※この記事はプロモーションを含みます。

人気洗車系YouTuber・ゆとり所長が、自身のチャンネルで公開した動画『【究極の犠牲被膜】「SACRIFICE」というシーラントを使ってみたら撥水も艶もすごかった！【EGOIST DETAIL】【Car Concierge】【洗車】』で、エゴイストディテールシリーズ「サクリファイス」シーラントを実際に使い、その撥水力や艶出し効果について熱く語った。



本商品は、YouTubeチャンネル・Car ConciergeTVの森さんが手がけるオリジナル洗車ブランドから発売されてるもので、ボディだけでなくガラスや樹脂にも使える点がポイント。ゆとり所長は冒頭、「簡易コーティング剤として単体でも使える、さらにボディ以外にガラスや樹脂にも使えて撥水も艶も抜群な上に施工もスプレーして拭くだけ」と、手軽さにも注目。「硬化タイプじゃないので気軽に使える」と利便性の高さを紹介した。



施工テストでは、乾いたボディと濡れたボディの両方でコーティングして比較。「両側とも施工が終わり次に未施工との差を見ていきます。結果はご覧の通り全然違う」と明らかな艶・撥水の向上を実感。「カメラに映るくらいはっきりしています」と効果を強調した。さらにガラスや未塗装樹脂パーツにも施工。「いろんなところに使える上にボディ以外でもこの高撥水、しかも施工直後でちょっとこれは正直びっくりしましたね。普通にすごいと思います」と率直な感想を述べた。



1日後の撥水チェックでも「なんとなく施工直後より撥水効果が高まってるかな」と言及し、「耐久性は簡易的なものと考えると、だいたい3ヶ月くらいが目安」と解説。艶については「ご覧の通りなかなかいい感じの深まり、光沢感に仕上がっている」と高評価を下しつつ、「ぜひ一度使ってみてサクリファイスの艶感を感じてもらえれば」と視聴者に呼びかけた。



最後は、「購入先は公式オンラインショップで税込4980円。でも限定セールでお得になるかもしれないので概要欄に商品リンクを貼っておきますのでぜひチェックしてみてください」と締めくくり、公式ショップ情報や限定セール情報を案内した。