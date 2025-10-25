三笘薫、ブライトン監督が復帰を待望 「常に相手の脅威になる特別なクオリティがある、ゲームチェンジャー」

日本代表の三笘薫が所属するブライトン。

昨シーズンのプレミアリーグで8位だったチームは、今シーズンは開幕8試合で3勝3分2敗の10位となっている。

25日には苦しむ名門マンチェスター・ユナイテッドとのアウェイゲームを戦う。

現時点で、三笘が出場できるかは不透明。28歳になったウィンガーは足首を痛めており、10月の日本代表戦を欠場。18日のニューカッスル戦にも出場しなかった。

ブライトン公式サイトによれば、ファビアン・ヒュルツェラー監督は、三笘、ドイツ人アタッカーのブラヤン・グルダ、オランダ人DFヨエル・フェルトマンの3人についてこう話していたそう。

「彼らは全員チーム復帰に近づいているので、1人か2人は明日起用できるかもしれない。

彼らは大きな問題を抱えているわけではないし、深刻なものは何もない。彼らが全員起用できるとは言えないし、起用できないとも言えない。今日の様子を見定める必要があるし、その後に決断をしなければいけない。

（三笘はこのような試合でどれほど重要か？）

三笘薫はどんな試合でも我々にとって有用だ。なぜなら、常に相手の脅威になれる特別なクオリティを持っているからね。

彼が起用可能なら素晴らしいだろう。（起用できなくても）文句は言わない。解決策を見出す。

とはいえ、我々は彼がメンバー入りできるように全力を尽くす。彼はゲームチェンジャーだからね」

対戦するユナイテッドはプレミアリーグで最多となる13度の優勝を誇る名門だが、近年は低迷しており、昨シーズンは15位と屈辱的な順位に終わった。

ブライトンとしては、そのユナイテッド戦に三笘を是が非でも起用したい考えのようだが、どうなるだろうか。