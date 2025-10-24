【山崎武司 これが俺の生きる道】#41

【これが俺の生きる道】ゴジラ松井との本塁打王争いのうれしい悩み…スポーツ紙の中身が気になりすぎて毎朝4時には目が覚めた

1996年、プロ入りして初めて、タイトル争いをした。本塁打王を射程圏に捉えたシーズン終盤、ある騒動が勃発した。

タイトル争いは巨人の松井秀喜、大豊泰昭さん、俺の三つ巴。俺が39本、松井が38本、大豊さんが37本とした10月8日、中日は巨人戦を迎えた。

巨人はシーズン最終戦で、ウチは残り2試合。松井はプロ初の「1番・右翼」でスタメン出場した。本塁打王を照準に、一打席でも多く回すための配慮だった。長嶋茂雄監督は「正々堂々と勝負を」という呼びかけをしたが、星野仙一監督は「ワシは何の指示も出さんよ」と取り合わなかった。

でも、実際は「指示」が出ていた。ホテル出発前、監督室に呼ばれた。部屋に入ると、その日の試合に先発する野口茂樹がいた。

「おまえは本塁打王を取りたいんか？」

星野監督にそう問われ、「できれば取りたいです」と答えると、「分かった。なら取らしたる。野口には松井を全打席敬遠させる」と言い、強い口調でこう続けた。

「その代わり、おまえは絶対に打てよ！」

中日バッテリーは予定通り、松井に全打席敬遠。1打席目からバットの届かない外角に投げ続けた。4打席目になると、イライラを爆発させた巨人ファンがスタンドからメガホンを投げ入れ、試合が一時中断した。敵地の東京ドームだったこともあり、ヤジはすごかった。

前日からスポーツ紙も「山崎対松井」の記事ばかり。「山崎勝負しろ」と書かれたこともあった。そんな異様な雰囲気の中、4打席連続敬遠。徹底的に勝負を避けた中日は、松井に本塁打を打つチャンスを与えなかった。星稜高時代、甲子園で5打席連続敬遠を味わって以来の敬遠攻めだったろう。

一方、俺は3打数無安打に終わり、試合後は安堵感よりも恐怖の方が勝っていた。ホテルの部屋に戻ると、電話が鳴った。声の主は星野監督。

「ちょっと部屋に来い」

何が待ち受けているのかは想像できた。覚悟を決め、ドアをノックして部屋に入ると、バスタオル一枚の星野監督。ソファに足を組んで座っていた。俺の顔を見るなり、鬼の形相で俺のもとにダッシュしてきた。

「おまえ、野口がどんな気持ちで敬遠したか分からんのか！」

見事に跳び蹴りを食らった。野口が俺のために犠牲になってくれたことを思うと、それもしゃあないなと思った。

結果的に、俺は松井と1本差で本塁打王を獲得することができた。

（山崎武司／元プロ野球選手）