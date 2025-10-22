プロ野球ドラフト会議が２３日に行われる。昨年、阪神から育成枠で指名を受けた早川太貴に続き、今年もくふうハヤテから注目選手が現れた。最速１５８キロのストレートを武器にする本格派右腕、宮路悠良投手（２６）だ。今季、中継ぎとしてリーグ戦２４試合に登板。コンディション不良による出遅れもあったものの、昨季から球速が４キロアップし、０勝２敗４セーブ、防御率は２・８８の成績を残した。

宮路は東海大から社会人野球ミキハウスに進み、その後、四国ＩＬ徳島、そして今季はくふうハヤテでプレーをしている。社会人野球という安定した道から挑戦の道に切り替えた背景には、ミキハウス時代のチームメートであり、２０２３年のドラフトで阪神に２位で指名された椎葉剛投手（２３）の存在がある。椎葉は２３年に、宮路より先に徳島へ入団し、最速１５９キロを記録。同年のドラフトでの指名を勝ち取った。速球を見て「本当にすごくなっていた。（ミキハウス時代）元々質は良かったが、そこまで速くはなかった」と振り返る。以前から椎葉を通じて、徳島の環境の良さやチームの評判を耳にしており、「自分も新しい刺激が欲しい」との考えに至り、２４年に入団を決断した。大学時代に１５０キロを記録していたが、徳島ではそこからさらに球速を４キロ伸ばすことに成功した。

速球派として注目されるが、社会人時代は変化球主体だった。「当時は配球を組み立てることが好きだった」。だが、徳島では守護神としての地位を確立する中で、「短いイニングの中で、どれだけ直球で魅力を感じさせるかを考えるようになった」と意識の変化を語る。１５８キロまで球速が伸びた理由は、「昨年から徳島のトレーナーの下で本格的に始めたウェートトレーニングの成果」と説明する。

くふうハヤテに入団した理由については、２４年のフェニックスリーグで１５０キロを超えるＮＰＢ球団投手と対戦する中で、「上で戦いたい」と感じたからだ。実際に１シーズンを通し、「直球は通用すると感じたが、変化球の改良が必要だと実感した。昨年はチェンジアップのような球を投げていたが、より鋭さを出すためにフォークに切り替えたりした」と、手応えも口にしていた。

１０月のフェニックス・リーグ参加前に「ここまで来たらガラッと評価が変わるわけではないので、楽しんで投げて、待ちたいですね」と穏やかな表情を見せていた右腕。運命の日を静かに待っている。（伊藤 明日香）

◆宮路 悠良（みやじ・ゆら）１９９９年８月２日、東京都生まれ。２６歳。東海大高輪台から東海大に進み、ミキハウスに入社。２４年に四国ＩＬ徳島に入団し、２５年はくふうハヤテでプレーした。１８６センチ。９０キロ。右投左打。