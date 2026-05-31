梅雨入りや猛暑シーズンを前に、毎日の暮らしを少しでも快適にしてくれる最新アイテムが続々登場しています。読書やメモに集中できるカラー電子ペーパー端末から、AIで音楽体験を進化させるスマートスピーカーアンプ、雨の日でも気兼ねなく使える撥水レザーバッグ、猛暑対策に役立つ“着る冷却システム”、さらに家中どこでも使えるコードレス扇風機まで、機能性と快適性を兼ね備えた注目アイテムが勢ぞろい。今回は、日常や趣味の