近年ノートPCの高性能化が進む中で、メモリの最低容量を16GBとするメーカーが多く、MicrosoftもAI PC「Copilot＋」の要件としてメモリ容量を最低16GBと定めており、それ以下の8GBメモリはもはや旧世代のスペックとなりつつあります。ところが、「MacBook Neo」を筆頭に「多少スペックが低くても安い端末が欲しい」と考えるユーザー向けに、メモリ容量8GBのモデルが復活しつつあります。8GB of RAM is back on laptops - companies