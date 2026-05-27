本日5月27日（水）の『くりぃむクイズ ミラクル９』2時間スペシャルでは、「まるごとニッポンクイズスペシャル」を放送。『ミラクル９』全キャプテンの中で一番勝率が高い“古田ナイン”を、10敗中の“有田ナイン”が迎え撃つ。古田新太キャプテン率いる“古田ナイン”には、具志堅用高、ふくらP、吉村崇平成ノブシコブシ）、澤部佑ハライチ）、浅野ゆう子、そして日向坂46・宮地すみれが初登場。日向坂46内の学力テストでは、