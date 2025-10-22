ドジャースは2025年のMLBレギュラーシーズン開幕時から、過去20年以上で最も優勝確率の高いチームとされていた。そして今、2年連続のワールドシリーズ（WS）制覇を目指す“圧倒的本命”としてブルージェイズとの対戦に臨む。スポーツ専門局「ESPN」電子版が22日に伝えた。

「ESPN BET」によると、ワールドシリーズの優勝オッズはドジャースが−210（210ドルを賭けて100ドルの利益が得られる）、対するブルージェイズは＋175（100ドルを賭けると175ドルの利益が得られる）でスタートした。

シリーズのハンデラインは、ドジャースが−1.5（−115）、ブルージェイズが＋1.5（−105）と設定されている。前者は「ドジャースが1.5勝差以上（4勝2敗以上）でシリーズに勝つ」と予想する賭けで、115ドルを賭けて100ドルの利益が得られるというもの。後者は「ブルージェイズが負けても1勝差以内、または勝利でシリーズを終える」と予想する賭けで、105ドルを賭けて100ドルの利益が得られる。

もしドジャースが再びチャンピオンとなれば、2年連続でシーズン開幕から最後まで本命として頂点に立つことになり、これは1999、2000年のヤンキース以来の快挙となる。