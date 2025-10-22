「最高のチーム。ピッチ全体で質が高い」衝撃の０−４惨敗…アトレティコ闘将がアーセナルを絶賛。現体制15年目もまだまだ成長「これは学習曲線だ」【CL】
現地10月21日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第３節で、ディエゴ・シメオネ監督が率いるアトレティコ・マドリーが、強豪アーセナルと敵地ロンドンで対戦。０−４で惨敗し、公式戦７試合ぶりの黒星を喫した。
前半は０−０。互いに譲らず折り返した後、まさかの展開となった。57分にFKから、ガブリエウ・マガリャンイスにヘッドで先制点を浴びたのを皮切りに、64分、67分、70分にも失点。気付けば大量のビハインドを負っていた。
欧州サッカー連盟の公式サイトによれば、シメオネ監督は試合後、「これは学習曲線だ。我々はただ向上し続ける必要がある。試合開始当初は非常に良い戦いぶりだったと思う。60分以降は相手の方が優れたチームであり、勝利に値していた」と語った。
アーセナルはCL開幕から全試合無失点で、文字通り無傷の３連勝を達成。55歳の闘将は「今季対戦した中で最高のチームだと言える。彼らは非常に高い競争力を持ち、ひたすら走り続け、ピッチ全体に質の高い選手を配置している」と相手を称えた上で、「今はこの試合を忘れ、練習で良かった点に集中し、改善すべき点も取り組んでいく必要がある」と締め括った。
シメオネ体制は15年を数えるが、まだまだ成長の余地がある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】猛烈に強いアーセナル、アトレティコ粉砕の４ゴール
