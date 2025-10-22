¡È¶¥Áè²þ³×¡É2Ç¯¤Ç½éÁ´¹ñ¢ª½àV¤ÎÂçÌö¿Ê¡¡¡ÖÌµÌ¾¤Î¥Á¡¼¥à¡×¤¬³ØÆ¸ÆüËÜ°ì¤Ë¾¡¤Æ¤¿ÍýÍ³
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¶¥Áè¿´¤¬²êÀ¸¤¨¡¢½é¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç²÷¿Ê·â¤ò±é¤¸¤¿¡£Ê¼¸Ë¡¦ÌÀÀÐ»Ô¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë³ØÆ¸Ìîµå¥Á¡¼¥à¡ÖÆó¸«¥Õ¥ì¥ó¥º¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤Ï¡¢8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè30²ó¹âÌî»³´úÁ´¹ñ³ØÆ¸Æð¼°ÌîµåÂç²ñ¡×¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Á´¹ñÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤òÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡¢2Ç¯Á°¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ë°æ¾åÍµ»Ê´ÆÆÄ¡£¤ï¤º¤«2Ç¯¤ÇÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿ÇØ·Ê¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó¸«¥Õ¥ì¥ó¥º¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡¢¸½ÂåÉ½¤Î²Ï°æ¹§µª»á¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Ãæ³ØÌîµå¤Þ¤Ç´·¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤È2004Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿ÃÏ¸µÌ©Ãå¤Î¥Á¡¼¥à¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥í¡¼¥«¥ëÂç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´¹ñÉñÂæ¤ÏÌ¤·Ð¸³¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤â¡ÖÁ´¹ñÅª¤Ë¤ß¤ì¤ÐÌµÌ¾¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï²Ï°æÂåÉ½¤Î°Õ»Ö¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¾å¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¶¥Áè¿´¡×¤È¡¢½ù¡¹¤Ë¡È¥Á¡¼¥à²þ³×¡É¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¥³¡¼¥Á¤ò´Þ¤á»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ï¡ÈÌîµåÌ¤·Ð¸³¼Ô¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¯¹ë¹»¤ä¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¿Íºà¤òÂ·¤¨¤¿¡£Äã³ØÇ¯¤Ë¤Ïµ»½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ìîµå¤Î³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ïµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÁö¹¶¼é¡×¤ÇÎÌ¤â¤³¤Ê¤·ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ç¤ÏÊ£¹ç¥Ð¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¬¡¢Îý½¬¤Ç¤Ï¶âÂ°¤«ÌÚÀ½¤Ë¸ÂÄê¡£³ØÆ¸Ìîµå¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¡ÈÂÎ³Ê¤Ç¾¡Éé¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾å¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ëµ»½Ñ½¬ÆÀ¤ËÎÏ¤òÃí¤°¡£Æð¼°µå¤è¤ê¤â½Å¤¤¹Å¼°µå¤òÂÇ¤¿¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾¯Ç¯Ìîµå¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤ÇÄÌ²áÅÀ¡£Ãæ³Ø¹â¹»¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤³¤¬ºÇ½ª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÄã³ØÇ¯¤Ï´ðÁÃ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤ÆÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡£5¡¢6Ç¯À¸¤Ï¶¥Áè¤Ç¤¹¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï9¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìîµå¤Ï9¿Í¤Ç¤ä¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¡£¤Ê¤é¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Ç³«²Ö¤¹¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Á´¹ñÂç²ñ·è¾¡¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿¶¯Å¨¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¡Ä¡ÖÌîµå¤ÏÀäÂÐ¤¬¤Ê¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×
¡¡µ»½Ñ¤ÈÎÌ¤ò¤³¤Ê¤·¤¿º£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÖÊ¼¸Ë¸©³ØÆ¸Æð¼°ÌîµåÂç²ñ¡×¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤ÉÀä¹¥Ä´¡£¹âÌî»³Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿Ê¼¸ËÍ½Áª¤âÍ¥¾¡¤·¡¢Ç°´ê¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£ËÜÂç²ñ¤Ç¤â½éÀï¤ÇË°ÅÄ¥ê¥ó¥°¥¹¡Ê·§ËÜ¡Ë¤Ë10-3¡¢2²óÀï¤ÏÁêÀ¸¥¯¥é¥Ö¡ÊÆÁÅç¡Ë¤Ë18-0¡¢3²óÀï¤ÏÏ²Â®¥Ê¥«¥Þ¡¼¥º¡ÊÂçºå¡Ë¤Ë14-8¤Ç²÷¾¡¡£½à·è¾¡¤Ç¤Ï´ú¤ÎÂæ¥¯¥é¥Ö¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ë5-4¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á·è¾¡Àï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¡È¾®³ØÀ¸¤Î¹Ã»Ò±à¡É¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤ÇºÇÂ¿8ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¶¯¹ë¡¦Ä¹Á¾º¬¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¡ÊÂçºå¡Ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤¬±³¤Î¤è¤¦¤Ë4-24¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤â¡ÖËÜÅö¤ËÌîµå¤¬¤¦¤Þ¤¤¥Á¡¼¥à¡£·è¾¡¤Ï¥³¡¼¥ë¥É¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¿·¥Á¡¼¥à¤Ç½é¤á¤Æ¥³¡¼¥ë¥É¡¢Âçº¹¤ÇÉé¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¡È¥ê¥Ù¥ó¥¸¡É¤Îµ¡²ñ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£1¤«·î¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¥«¥Ã¥×¡¦·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÄ¹Á¾º¬¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¤ÈÂÐÀï¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤¬¡ÖÌîµå¤ÏÀäÂÐ¤¬¤Ê¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë7-3¤Ç²÷¾¡¤·¡¢Àã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡²þ³×¤Ï¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢¡ÈÌµÌ¾¤Î¥Á¡¼¥à¡É¤¬Á´¹ñ¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë½¸ÃÄ¤ËÊÑËÆ¤·¤¿¡£ºòº£¤Î³ØÆ¸Ìîµå¤ÏÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÅÜ¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼¸¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¡£Ë«¤á¤ë»þ¤ÏË«¤á¤Æ¡¢¼¸¤ë¤³¤È¤â¡£¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤Ë¤âÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¿Í¤Ï°ì°®¤ê¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ÆÄÌÍÑ¤¹¤ë¿Í´Ö¤ò°é¤Æ¤¿¤¤¡×¡£ÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¶¯¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤ò°é¤Æ¤ë°æ¾å´ÆÆÄ¤ÎÄ©Àï¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¡Ê¶¶ËÜ·ò¸ã / Kengo Hashimoto¡Ë