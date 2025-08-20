『橋本健』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
長友佑都の現役続行表明で熱狂した直後、1−5の大敗を喫したとのこと
サッカーダイジェストWeb
前半に一発レッドで退場者を出し10人となり5失点を喫したとのこと
デイリースポーツ
途中出場の高寺望夢がプロ初サヨナラ打を放ち、今季4度目のサヨナラ勝ちを決めた
フルカウント
FOOTBALL ZONE
「周りに助けられながら、自分の色を出して勝てている」と手応えを口にした
松本竜輔監督は「次に繋がる敗戦、結果だったと思う」と前を向いた
熱心な指導と息子への期待が抑えきれず、結果でものを言い過ぎていたという
センスや能力だけでは限界があり、早い段階から知識を蓄えておくと指摘
部員数は2人で、大会出場はおろか練習すらままならない状況だったそう
松橋力蔵監督、川岸滋也社長、GMが補強の意図や各選手への期待などを語った
SOCCER KING
3秒ごとに電子音が鳴り、選手は必ずボールを打つという「3秒ティー打撃」
阪神・大山悠輔はここまで3試合で11打数無安打、0打点と絶不調
3回終了後にはグラウンド整備があり、試合は計3度止まることになる