「大人の着こなしを左右するので、インナーは重視したいアイテムです」と話すのは、肌や目、唇などの色から、似合う配色や着こなしなどのパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（50代）。ここでは、GUの「ソフトシアークルーネックT」（990円）をインナーとして使用したコーディネート3つを提案してもらいます。

大人カジュアルで重視したいのは「インナー」

季節の変わり目は、羽織りものが欠かせない時期。けれどじつは、おしゃれに見えるかどうかを左右するのは「インナー」です。

【写真】GUのシアーTで大人の秋コーデ3選

どんなに上質なアウターでも、インナーが安っぽく見えると全体の印象が崩れてしまいます。反対に、肌に触れるインナーの質感や色みを丁寧に選ぶだけで、プチプラでも驚くほど上品に見えるんです。

今回着ているのは、GUの「ソフトシアークルーネックT」990円（ナチュラル）。私は身長164cmでLサイズをチョイスしました。プチプラですが、ほんのり透ける素材感が軽さを出し、肌触りもやわらかく心地いい一枚です。

今回はこのGUのインナーをベースに、羽織りを変えて全身プチプラの3つのスタイルを紹介します。

コーデ1：定番のカーディガンスタイルが軽やかに

全身プチプラの着こなしを上品に見せるインナー選びのコツは「手もちの服と合う色みを厳選すること」。全体に統一感が生まれ、コーディネートしやすくなります。

コートを着るにはまだ早い時期に頼れる薄手のウールカーディガン。このような定番の着こなしも、インナーのシアーTがやわらかく透け、ベージュ×ネイビーの配色を軽やかに見せてくれます。シンプルながら、小物しだいでオンにもオフにも使える万能スタイル。

＜着用アイテム＞

・インナー（3コーデ共通）：GU（ソフトシアークルーネックT Lサイズ ￥990）

・カーディガン：ユニクロ（メリノクルーネックカーディガン Lサイズ ￥3990）

・パンツ：ユニクロ(数年前のもの)

・バッグ：chiiii

・スニーカー：コンバース

コーデ2：クリーンな白をワークスタイルのインナーに

カジュアルなワークジャケットも、インナーに白を入れると軽さと清潔感がアップします。無骨なワークテイストにシアーTの質感を重ねることで、大人っぽく仕上がるバランスに。

スカートとトップスを同系色でまとめて縦長ラインをつくり、スッキリ見えを狙ったのもポイントです。

＜着用アイテム＞

・ワークジャケット：古着

・スカート：ユニクロ（数年前のもの）

・バッグ：ハンドメイド

・スニーカー：アディダス

コーデ3：スポーツスタイルはインナーで上品さをプラス

ラフなパーカも、腕まくりしてチラリとのぞかせたインナーで上品さをプラス。グレイッシュなトーンでそろえることで、スポーティになりすぎず落ち着いた印象に。

ソックス合わせのコツは靴と色みかトーンを合わせることですっきり見えます。

＜着用アイテム＞

・パーカ：ユニクロ（昨年のもの、メンズSサイズ）

・ショートパンツ：ユニクロ（数年前のもの）

・バッグ：ヴァジック

・サンダル：ビルケンシュトック

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください