この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

経済解説チャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」がYouTubeで「【円安】ドル円だけではわからない高市氏勝利で円安！ユーロ円は１７７円！ポンド円が２０４円！」と題した動画を公開。為替相場の現状について、ドル円のレートだけでは見えてこない「本当の円安」の実態を解説した。



動画の冒頭でモハP氏は、自民党総裁選の結果を受けて株式市場、為替市場が大きく動いたと指摘。為替相場は円安に振れ、ドル円は153円をうかがう水準になっているが、昨年の161円台と比較すると「あんまり円安になっていないねと感じている方もいるかもしれません」と語る。しかし、これは「あくまでドル円で見たときの話」であり、他の通貨ペアに目を向けると全く異なる景色が見えてくるという。



具体例として、ユーロ円が177円台に達し、これは「ユーロ始まって以来の水準」であると解説。さらにポンド円も204円台と、歴史的な円安水準に達していることをグラフで示した。ユーロやポンドに対してこれだけ円安が進行しているにもかかわらず、ドル円の上昇が限定的である理由について、モハP氏は「ドルも安くなっているということです」と結論付ける。



その背景には、アメリカと欧州の金融政策や景気の「方向性の違い」がある。モハP氏によると、アメリカのFRB（連邦準備制度理事会）が利下げ局面にある一方、ECB（欧州中央銀行）は利下げを終え、金融引き締めを維持する姿勢を示している。この金融政策の違いが、ドルに対してユーロが買われる「ユーロ高・ドル安」の一因となっている。さらに、景気に関しても、関税政策などの影響でアメリカ経済が減速傾向にあるのに対し、ユーロ圏はドイツの積極的な財政政策などにより持ち直しており、この見通しの違いもドル安・ユーロ高を後押ししていると分析した。モハP氏は、為替相場の動向を正しく理解するためには、ドル円だけでなく、多様な通貨ペアを注視する必要があるとして動画を締めくくった。