ヤマハは、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」コラボレーションのエレキギター「PACIFICA611V BTR LTD」を抽選販売。第1次抽選を、2025年10月28日23時59分まで、通販サイト「アニプレックス オンライン」で行っている。発送は12月下旬以降の予定。

ネックのヘッド側面にシリアルナンバー刻印

同作の主人公「後藤ひとり」が劇中で使用している「特注仕様のPacifica」を細部まで忠実に再現したモデルが登場。

2015年発売の「PACIFICA611VFM（トランスルーセントブラック）」を基本に、従来のカスタムでは完全な再現が難しかったというカラーリングやネックフィニッシュを見直し、ハードウェアや専用アクセサリーなど、劇中に登場する「特注仕様」を再現した。

ネックのヘッド側面にモデル名とシリアルナンバーをレーザー刻印。ネック裏には劇中仕様と同様に木材の質感を活かしたサテンフィニッシュ仕上げを施す。光沢のあるブラック（杢目なし）をボディカラーに採用したほか、ピックガードもブラックに統一している。

ピックアップには、フロントにブラックカバーの「Seymour Duncan SP-90」、ブリッジにはクロームエスカッションの「Seymour Duncan TB-14」を搭載。Grover製LockingチューナーやWilkinson社製トレモロブリッジ「VS-50」など、劇中仕様を忠実に再現している。

ショルダー部分に「BOCCHI THE ROCK!」のロゴをあしらった本モデル専用の特注ギグバッグ、ネック裏のシリアルナンバーと同一の番号の入った認定証が付属する。

価格は12万1000円（税込）。

なお、第2次抽選は11月7日午後1時〜11月28日午後1時まで、ヤマハミュージック直営店で行うほか、第3次抽選はヤマハミュージックエンタテインメントの通販サイト「Sheet Music Store」で12月15日午後1時〜12月26日午後1時まで行う。