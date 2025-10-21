J１自動昇格は絶望的。磐田が再び勢いを取り戻すとすれば、そのきっかけは倍井謙の前向きなマインドが導く決定的なプレーだろう
J２は最終盤に突入し、昇格争いも佳境を迎えるなかで、８位のジュビロ磐田は10月18日、ホームで４位の徳島ヴォルティスに０−４で敗れた。
２位以内に与えられる自動昇格は絶望的となり、昇格プレーオフ圏の６位・サガン鳥栖とも勝点５差に広がった。残り５試合で、何とか５位、６位に滑り込めるかという厳しい現実にあるが、チームの希望として期待される存在が倍井謙だ。
名古屋グランパスから期限付きで加入した気鋭のドリブラーは、ジョン・ハッチンソン前監督のもとで開幕から左サイドのレギュラーを張り続け、ここまで６得点・３アシスト。合計二桁にあと１つと迫る。だが、夏にジョルディ・クルークスが横浜F・マリノスへ移籍して以降、サイドの仕掛け人として期待を一身に背負うなかで、相手の対策にもあいやすく、なかなか活路を見出せていなかった。
昇格争いの大一番となった大宮戦（３−４／31節）の逆転負けを受けて、ハッチンソン監督が解任されると、それまでユースを指揮していた安間貴義監督が就任。テコ入れの一つとして、倍井の起用法に変化を加えた。
初采配となった甲府戦（１−０）ではベンチスタートで、後半から左サイドで投入。そして徳島戦では右サイドでの先発起用。慣れ親しんだ左ではなく、右でのプレーは一見“奇策”にも思えたが、監督には明確な意図があった。
「彼のドリブルが対策されている。だったら見せ方を変えればいい」
結果的に徳島戦で、倍井によるゴールもアシストもなく、素直に良さを発揮できていない状況に、もったいなさを感じる部分もある。それでも倍井自身、その起用を前向きに受け止めている。
「右は右で気づくことがすでに多いですし、左に戻る時に活かせるポイントもある。ボールを持った時の景色は似てるようで全然違うので、試行錯誤しながらやっていければと思っています」と倍井。徳島戦では、左のようにドリブルでゴールに向かうよりも、クロスを中心にチャンスメイクを意識した。
前半は右サイドからディフェンスの間を割るようなドリブルで、縦の仕掛けはもちろん、何度か可能性のあるシーンを作った。ただ、そこから周囲とうまく合わず、得点に結びつかないまま、チームは前半のうちに４失点を喫した。後半は安間監督も３枚替えなど勝負に出たが、ロングボール主体の展開となり、中盤でボールを動かす割合が減るなかで、倍井の持ち味を活かす場面は限られた。
「後半だけを見れば前半より良かったけど、そこで１点を取れるかどうか。そういうところで長いボールが増えた理由もあると思う。勝負を分けるのは、ああいう一瞬で仕留められる力だと思います」
そう振り返る倍井は、敗戦を受け入れるだけでなく、「右サイドということでクロスは求められていた部分。決定的なボールを上げられるよう意識しましたけど、相手に脅威を与えられなかった。中との呼吸を合わせる必要があるし、練習から合わせていく必要を感じました」と、自らの課題を冷静に分析していた。
倍井は右でも左でも、自らの強みを見つめ直し、ここからの戦いの糧に変えようとしている。「僕は間を割っていくドリブルに長けてると思っています。相手の前に入ることで、後ろから追わせるようなシーンにつながる。相手にとって何が嫌かを常に考えているので、そういう強みをもっと磨いていきたい」。
プレースタイルを理論的に整理し、改善を積み重ねていく姿勢は、若手の中でも際立つ。チームが苦しい時こそ、自分が変化を起こす側でありたいという意志が見える。もちろん、昇格の可能性を諦めてはいない。
「ここまで来たら、チャレンジャーのマインドを持つべきだと思う。何としてもプレーオフに滑り込むことを目ざして、みんなでやっていく必要がある。経験のある選手も多いし、若い自分も含めて会話しながら擦り合わせていけば、昇格に繋げられる力はある」
苦境に立つチームで、倍井は「成長」と「変化」を恐れない。ドリブルで相手を抜き去るように、現状の壁をも打ち破ろうとしている。
磐田がもう一度、勢いを取り戻すとすれば、そのきっかけを作るのは、倍井の前向きなマインドが導く決定的なプレーだろう。昇格プレーオフへの道は細くとも、まだ閉ざされてはいない。倍井の貪欲な姿勢が、チームを再び光の方向へ導く可能性を秘めている。
取材・文●河治良幸
