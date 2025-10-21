【本当は教えたくない】LINEで既読をつけずに内容をチェックする3つの方法 | LINE専門家ひらい先生が解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
人気動画「【本当は教えたくない】LINEで既読をつけずに内容をチェックする3つの方法 」で、IT系解説で知られるひらい先生が、LINEのメッセージを既読をつけずに読む画期的な方法について詳しく語った。
冒頭でひらい先生は「記録をつけずに読む方法ですね。今回3つ紹介します」と宣言。LINEのメッセージだけでなく、なんと写真まで確認できる裏技が紹介されるとあり、「特に3つ目の方法は写真まで確認できる驚きの方法なので、ぜひ最後まで見ていただきたい」と強調。その発言に早くも視聴者の期待が高まった。
まず紹介されたのは「通知にメッセージ内容を表示させて読む」テクニック。今回はAndroidスマートフォンを例に解説が進み、「AndroidのスマホではLINEの通知設定をオンにすることで、届いたメッセージを通知画面で確認できる」と説明。さらに「設定は非常に簡単で、LINEアプリを開いてホーム画面右上の歯車をタップ」と、初心者にも分かりやすい具体的な手順を丁寧に紹介した。
このほか、続けて2つ目、3つ目の方法も詳しく解説し、とりわけ「今回紹介する3つ目の方法は写真まで確認できる」と再度熱弁。「写真などの内容も既読をつけずにしっかり確認できる」と紹介した。
最後にひらい先生は「こうした方法で通知や内容をしっかり確認できます。Androidユーザーはぜひ参考にしてみてください」と締めくくり、多くのLINEユーザーの悩みに答える内容となった。
