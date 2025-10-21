Image: ギズモード・ジャパン generated with ChatGPT

AIは薬か毒か、飲んでみなければわからない。

ゴールドマン・サックスのアナリストによると、アメリカは「雇用なき成長」の時代に入りつつあるんだとか。これは、仕事なしでは生きていけない我々にとって理想的、とはいえません。特に、現在仕事についていない方（就活中の方、新卒の方など）にとっては厳しい状況です。

ただ、資本家の方々にとっては人件費を負担することなく、成長を享受できるわけですが。

経済は伸びるが雇用は伸びない

米ビジネス雑誌『フォーチュン』が報じた、経済学者デイビッド・メリクル氏とピエールフランチェスコ・メイ氏のメモによると、今後は現在の「緩やかな雇用成長と堅調なGDP成長が共存する市場」が、新たな常態となる見込みです。

これは警告であり、アナリストはみな、この「堅調な」GDP成長の大部分は人工知能（AI）を導入する企業がもたらすものだと口をそろえています。「人口の高齢化と移民の減少による労働力増加の貢献はわずか」なんだとか。

もちろん、今も多くの人が労働市場に参入しているものの、彼らは苦境に立たされています。ただ、「AIが人間の仕事を奪う」と広く言われていますが、実際に多くの労働者が仕事を失った、というエビデンスは限られています。

実際に雇用全般に冷水を浴びせているのは、関税を含むトランプ政権の政策だ、というのが大方の見方。しかし、未経験者などの初級職に関して言えば、AIの導入によって採用が鈍化している兆候が見られます。

こうした職種の求人数は昨年から大幅に減少しており、必ずしも既存のポジションから人材が追い出されているとはいえないものの、最初の一歩を踏み出そうとする人たちにとって仕事の敷居が高くなってしまっているのです。

人間の成長機会が奪われている

これは、「AIにとって代わられるのは残念」という、目先の話にとどまりません。ベテラン職には経験豊富な人材が必要であり、その経験を積むにはまずはエントリーレベルの仕事を重ねていくしかありません。

それが減少しているということは、経済全体が、いずれ上級職を担える人材を育成するパイプラインを断ち切っているということ。その場合、現職者が退職や定年を迎える数十年後には深刻な問題が生じることでしょう。

ベテランを養成するには、まずは若手を育てなければなりません。今、初級職をAIに任せようという企業は、いずれすべての仕事を担うレベルまでAIが進化することに賭けているのかもしれません。

すでに今は厳しい状況ですが、経済学者らは「その深刻さを我々はまだ理解しきれていない」と指摘。「歴史が示すように、不況になってみないとAIが労働市場に及ぼす影響のすべてが明らかにはならないかもしれない」と彼らは言います。

ドイツ銀行の研究者によれば、現在アメリカ経済を不況から守っている唯一の要因はAI関連支出であり、ハーバード大学経済学者ジェイソン・ファーマン氏は、それが2025年前半のGDP成長の92%を占めたといいます。

企業と消費者の両者がAIツールを導入することで生産性が大幅アップする、という期待から、巨額の資金がAIに投資されています。現時点でその期待はわずかにしか実現していませんが、「いつか実現する」という考えが、雇用市場に深刻な混乱をもたらしています。

ひとつ確かなのは、AIが経済に変革をもたらすということ。それが生産性の向上という形で現れるのか、それともAIへの過剰な投資によって市場が完全に崩壊し、2008年のような不況に陥るのか…今後の展開を見守るほかないでしょう。