2児の母・青木裕子が小学校最後の運動会を見て、迷いながら続けてきた「親としての選択」を振り返る

フリーアナウンサー、VERYモデルとして活躍する青木裕子さん（Instagram: @yukoaoki_official）は、10歳と9歳の2人の男の子の母。2024年4月には、青木さんがお子さんたちと一緒に実践してきた「体験学習」の具体例や、小学校受験の大原先生による月々のアドバイスなどを掲載した、書籍『「学びが好きな子に育つ！」 青木裕子の3歳からの子育て歳時記』が発売されました。

子育ての正解ってある？ 教育ママじゃダメ？ 子どもにとって“本当にいいこと”って？ などなど、この連載では、青木さんが子育てをする上で日々感じているアレコレを、「子どもの教育」をテーマにしつつ徒然なるままに語っていただいています。長男の小学校生活最後の運動会を終えた青木さん。息子の成長を見つめながら、「親として自分にできることを、しっかりやれていたのだろうか」と振り返ります。

小学校生活最後の運動会

息子たちの運動会が終わった。長男にとっては小学校生活最後の運動会だ。お重で運動会弁当を作るのも最後かもしれないなんて思いながら、時々目頭を熱くして観戦してきた。小学校4年生と6年生の我が家の息子たちは、二人とも高学年なので、走っても踊っても、まあ迫力がある。

一方で、低学年、特に１年生たちのかわいいこと！ ママ友たちと、「小さいねえ」「一生懸命だねえ」、「ねえうちの子たちってあんなに小さかった？」と言い合う。当然“あんなに小さかった”はずなんだけど、全く思い出せない。いや、あんなには小さくなかった気がするなんて意味のわからないことを口々に言い合う。

ほんの６年前なのに、当時のわが子の姿をはっきりと思い描けない。というより、もしかしたらわが子の存在は近すぎてあんなに小さくは見えていなかったのかもしれない。少し引きで見たら、あんなに小さかったのに。子どもの成長に感心しながら、子育て中の視野の狭さを痛感する。

子どもの可能性を引き出せていただろうか

それにしてもあっという間だ。大きすぎるランドセルの背中を見送りながら、ちゃんと学校にたどり着けるかドキドキしていたころから、すっかり似合わなくなったランドセルが問題集でずっしり重くなって、SNSの使い方にドキドキする毎日を送るようになるなんて。光陰矢の如し。時間は限られている。

限られた時間の中で私たちはどう過ごすのか。何を選んで何を選ばないのか。最近特にそんなことを考えている。何かを選べば何かを選べないのは当然で、常に何かしらの選択を迫られるのが人生ってものだろう。だけど、自分のことより、子どものこととなると……悩ましい、苦しい、ちょっともうわからない。

運動会で感じた、小学校6年間での著しい成長。こんなにも伸びしろのあったこの子の可能性を私は存分に引き出すことができたのだろうか。環境が違えば、親が違えば、開花できた才能があったのじゃないか……。

その時々で、しっかりと考え、ベターだと思われる選択をしてきたつもりだけど、よその子を見れば、いつの間にか英検2級の実力を身に着けていたり、水泳の大きな大会で優勝していたり、「あの子は算数がものすごく得意なんだって」という子がいれば、おとなしい印象だった子が見違えるようなリーダーシップを発揮していたりする。子どもを比べるというより親御さんがしっかりしているんだろうなあと感じてしまう。息子たちは、とても凡庸で、私はそれが悪いことだとは思わない。ただ、彼らの能力が最大限に発揮されるために私が親としてできることをきちんとやれたかどうかは不安になる。

思い出す6年前の選択

“やりたいことにとことん打ち込ませる”とか“遊びが何より大切”とか、巷には子育ての心得がごまんと転がっている。でも実際に子育てをしていると、そのどれもが言うほど簡単じゃないことに気が付く。だって、遊びが何より大切だけど、英語が身に付くのは10歳までとか言われるし、やりたいことにとことん打ち込ませたいけど、学校の宿題もテストも待ったなしだ。だから、やりたいことが仮にスポーツだったとして（我が家の場合はサッカーと空手）、“とことん”打ち込ませるの“とことん”をどの程度の“とことん”に設定するのかが悩ましい。

あー時間が足りない。私が子どものころなんて、時間は有り余っていたような気がするのに。何がどうしてこうなっているんだろう、と考えてしまう。できることが増えるということはそれだけやることが増えることなのかもしれないなあ。「リモートでも受けられます」は、〈リモートで受けられなければ空いていたはずの時間が埋まる〉ということなのかもしれない。豊かになるための進歩が、余裕を奪っているのだとしたらちょっと考えものだ（とはいえ、いつも書いているように、私が子どもだったころと比べても仕方がないとも思う）。

グダグダつらつら、思いのたけを綴ってみたけれど、その実、息子たちの成長は手放しで嬉しい。凡庸だなんて書いたけれど、何とかここまで成長してくれただけで本当は大満足している。

この時期になるとたくさん見かけるネイビーの親子連れに、心の中で「頑張れ！」と声をかけながら、6年前の小学校受験という選択を思い出す。大きな大きな選択だったと思う。違う選択をしたほうが良かったんじゃないかと思ったことがないと言ったら噓になる。でも、どんな時でも選んだ道を精一杯歩むしかないんだよな、結局。

子育て論は後付け論。だったらあんまり後ろ向きにならないで、今の毎日を楽しもうなんていう風にも思うのです。エールらしいエールにはなりませんが、受験生の皆さんへのエールも込めて。皆さんができるだけ楽しみながら受験を乗り越えられますよう願っています。

