マンガ「暴力万歳」4巻が2月6日に発売 価格は792円MANGA Watch

マンガ「暴力万歳」4巻が2月6日に発売 価格は792円

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 講談社は、マンガ「暴力万歳」の4巻を2月6日に発売する
  • 暴力こそこの世界の唯一のルールだと主張する女子高生との出会いから始まる
  • 表紙には、制服姿でファイティングポーズをとる六道せつなが描かれている
記事を読む

おすすめ記事

  • KNB北日本放送
    産婦人科病院で妊産婦７人が食中毒　富山市 2026年2月5日 18時58分
  • RKK
    “A型の20倍” インフルエンザB型が急増　熱が出にくく「気づかぬうちに広がる」今からできる対策は？ 2026年2月5日 19時14分
  • 「庭先に入って写真撮影」富士山と五重塔で絶景スポット…観光客殺到で迷惑行為が急増　10年目「桜まつり」も中止決定　山梨・富士吉田市
    「庭先に入って写真撮影」富士山と五重塔で絶景スポット…観光客殺到で迷惑行為が急増　10年目「桜まつり」も中止決定　山梨・富士吉田市 2026年2月5日 19時44分
  • TBS NEWS DIG Powered by JNN
    「シングルマザー支援」持ちかけ中学生娘の裸映像送らせたか　男（33）逮捕　小学生の娘も撮影　「娘をビデオ通話に出すなら30分70万円」金銭は支払わず　警視庁 2026年2月5日 11時47分
  • スポニチ
    ナイトスクープ“ヤングケアラー”騒動　両親が謝罪と再出発メッセージ　インスタ新アカウントで投稿 2026年2月5日 16時37分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 産婦人科病院 妊産婦7人が食中毒
    2. 2. インフルB型が急増 熱が出にくい
    3. 3. 迷惑行為が急増 桜まつり中止
    4. 4. 娘の裸映像を送らせたか 男逮捕
    5. 5. ナイトスクープ騒動 両親が謝罪
    6. 6. 「家が特定された」大慌ての狩野
    7. 7. 山本代表 遺言だと思って聞いて
    8. 8. 「国民に血流して頂く」発言波紋
    9. 9. ニンダイ 大谷翔平いきなり登場
    10. 10. 緊縛強盗か スリランカ人3人逮捕
    1. 11. 中居氏の仕事が「奪われている」
    2. 12. 長嶋茂雄氏の豪邸 意外な事実
    3. 13. 八村塁のバスケ代表復帰に暗雲か
    4. 14. 与党で300議席超か 終盤情勢分析
    5. 15. ニコラス・ケイジの日本人妻反響
    6. 16. 子連れや妊婦へ指定席譲るべきか
    7. 17. 保育士が性犯罪か 児童ボロボロ
    8. 18. だんじりで集団暴行か 男性重傷
    9. 19. ラオスで女性6人盗撮 有罪判決
    10. 20. 辻希美が過剰な批判に本音 X涙
    1. 1. 産婦人科病院 妊産婦7人が食中毒
    2. 2. インフルB型が急増 熱が出にくい
    3. 3. 娘の裸映像を送らせたか 男逮捕
    4. 4. 迷惑行為が急増 桜まつり中止
    5. 5. 緊縛強盗か スリランカ人3人逮捕
    6. 6. 長嶋茂雄氏の豪邸 意外な事実
    7. 7. 保育士が性犯罪か 児童ボロボロ
    8. 8. だんじりで集団暴行か 男性重傷
    9. 9. ラオスで女性6人盗撮 有罪判決
    10. 10. 小学校の校庭 卒業前サプライズ
    1. 11. 合格しても地獄「勘違い受験」
    2. 12. 小泉氏 駐屯地にカロリーメイト
    3. 13. 砂浜に骨らしきもの 遺体を発見
    4. 14. 浴槽で死亡の女性 人当たりいい
    5. 15. 裏金議員 高市首相が「公認」
    6. 16. 靴の底が突然すべて外れる 衝撃
    7. 17. ジブリの偽セル画販売か 3人逮捕
    8. 18. 異例 名門大学で定員割れ起きた
    9. 19. 山本太郎氏が演説 コール沸く
    10. 20. ひき逃げか 16歳高校生が死亡
    1. 1. 「国民に血流して頂く」発言波紋
    2. 2. 与党で300議席超か 終盤情勢分析
    3. 3. 「高市モームリ」がトレンド入り
    4. 4. 自民党が圧倒「ネット空中戦」
    5. 5. 食料品の消費税0 検討を加速する
    6. 6. 母親の排泄物 オムツを毎日洗濯
    7. 7. 国民民主の「生理政策」批判殺到
    8. 8. 「本気やな」橋下氏を認める理由
    9. 9. 日本憂う著名人の言葉刺さらない
    10. 10. 歯科医が絶対言わないこと 暴露
    1. 11. 中3女子が行方不明 スマホは家に
    2. 12. 「映画代まで取るのか」不満続出
    3. 13. 峯村氏 中国は「妨害しますね」
    4. 14. 殺人放火 逮捕前から「要注意」
    5. 15. 【解説】自民、序盤より勢い増す　国会運営が有利になる議席数は　衆院選終盤情勢分析
    6. 16. ラジオ体操に苦情 閉塞感が影響?
    7. 17. れいわ山本代表が公示後初演説　治療専念の方針転換、支持訴え
    8. 18. "蓮舫氏らしき人物"で放送中止か
    9. 19. 石破氏の「偏愛トーク」を直撃
    10. 20. 竹田恒泰「最悪ぶりぶり」高市内閣を支持しつつも3000億円規模の“おこめ券”バラマキを批判
    1. 1. 「韓国の広末涼子」本音が波紋
    2. 2. 遺留品から脳がボトっ…米で衝撃
    3. 3. 日本人が韓で暮らす際のストレス
    4. 4. 元王子のアンドルー氏 公邸退去
    5. 5. 中国の「ローテク」ぶりに注目
    6. 6. 中国、パナマでの新規事業停止
    7. 7. 徒歩で帰省 男性の行動が話題
    8. 8. 電子レンジに玩具 米少年が火傷
    9. 9. トイレで解雇 離席で会社を提訴
    10. 10. 米がナイキを調査 差別の疑い
    1. 11. 損傷のRTX 5070 Ti 復活させる
    2. 12. トランプ氏暗殺未遂の男に終身刑
    3. 13. 月曜朝に似てる 馬置物に絶賛
    4. 14. 韓国地方自治体首長の発言が物議
    5. 15. 核条約失効に「遺憾」表明 中国
    6. 16. 審判にボール「土下座」が話題
    7. 17. 生花店で草花を食べ尽くす男 韓
    8. 18. 晩婚化 韓国で高齢出産が一般化?
    9. 19. 北と中国 民間ビジネスでも亀裂?
    10. 20. ミラノ五輪のメダル 最高価値に
    1. 1. 週3万5000円 高齢者労働者が激増
    2. 2. 「LUUP公認」で直面する問題3つ
    3. 3. イオンお買物アプリ 主要機能3つ
    4. 4. 物流倉庫の作業効率化 ロボ公開
    5. 5. 看板が1日で…元社員語る倒産劇
    6. 6. みずほ唐鎌氏が指摘 円安の盲点
    7. 7. 新型「小さいランクル」投入背景
    8. 8. 深海レアアース泥回収、映像公開
    9. 9. ミニストップ 業績悪化止まらず
    10. 10. 2月は3銘柄が新規上場 中小型株
    1. 11. 6千人が選ぶ「温泉宿・ホテル」
    2. 12. NTTが業績予想を下方修正
    3. 13. 高額療養自己負担、2年ごと検証
    4. 14. 半導体大手 6年ぶり赤字に
    5. 15. 年金だけで物価高に勝てないワケ
    6. 16. 刀が手掛けるテーマパークの弱点
    7. 17. 児童手当が生活費に消えるワケ
    8. 18. 手取り10万円でも貯蓄するには
    9. 19. 【PayPayカード改悪まとめ】6月2日から！他社チャージでポイント付与対象外に、未設定ペナルティも開始
    10. 20. 高市首相への発言 真意を説明
    1. 1. 1月に売れたミラーレス一眼TOP10
    2. 2. テレビもゲーム機も同時接続！1つのLANポートを2分配できる超小型スイッチングハブ
    3. 3. OPPO Find X9 使ってみた感想
    4. 4. GitHub Agent HQにアプデ提供
    5. 5. キヤノン、14mmの超広角で開放F1.4の「RF14mm F1.4 L VCM」
    6. 6. IIJmio 3月31日で受付終了へ
    7. 7. AmazoセールでUNDER ARMOUR（アンダーアーマー）のウエアや小物が最大65%OFFに【本日まで】
    8. 8. 【まとめ】話題のスマートスピーカー「Google Home」は何ができる？ 「Mini」との違いは？
    9. 9. 銀座・ソニービル跡地に「Ginza Sony Park」がオープン！かつてのショールーム施設は人と街とをつなぐ立体的な公園スペースへ。各種イベントも多数開催予定【レポート】
    10. 10. 1964年の傑作小説を現代的な愛の物語へ　映画『愛のごとく』宮森玲実インタビュー「心理的にもエモーショナルな作品」
    1. 11. 高性能な縦開き型フォルダブルスマホ「motorola razr 60 ultra」を写真や動画で紹介！外観やカメラ機能、ベンチマークなど【レビュー】
    2. 12. 【ケータイラボ】ソフトバンクはスマートフォンを変えるか？　X02HTデビュー
    3. 13. 家電の電源ボタンに貼り付けると遠隔操作できるようになる原始的だが秀逸なIoTロボット「Switch Bot」
    4. 14. KDDIがソラコムを200億円で買収、その狙いと今後に迫る：週刊モバイル通信 石野純也
    5. 15. タイの幽霊“首だけ女”＝ガスーを描く『ストレンジ・シスターズ』プラッチャヤー・ピンゲーオ監督インタビュー［ホラー通信］
    6. 16. スマホの容量不足を秒で解決
    7. 17. サウンドバーを浮かせて設置できる！サウンドバースタンド
    8. 18. ソニーがFF13に最適な液晶テレビの画質設定などを公開、スペシャルコンテンツも配信へ
    9. 19. 冬のきらめきを味方に！ 「INTO U」のアイシャドウパレットをチェック
    10. 20. こんなにミニマル、性能は極上。Keychronの新作ロープロファイルキーボード「K3」がステキです
    1. 1. 八村塁のバスケ代表復帰に暗雲か
    2. 2. 井端監督の謎の人選にネット憤慨
    3. 3. 西田「超速謝罪」100万超いいね
    4. 4. ボクシングでまたも場外騒動
    5. 5. 岡本和真の通訳 大嶋祐亮氏就任
    6. 6. 平野歩夢「自分らしい滑りする」
    7. 7. 今永昇太、日本での愛車を公開
    8. 8. 残り1枠に吉田正尚 なぜ選出した
    9. 9. アーセナルも記録更新できず
    10. 10. S・S・マシンJが藤波招へい
    1. 11. 「繊細な性格」羽月容疑者の素顔
    2. 12. フィギュア団体 日本勢を発表
    3. 13. J反省 誤解を生んだ「基準変更」
    4. 14. リバプール ジャケ合流に言及
    5. 15. 宮代獲得「異例の補強」と地元
    6. 16. 侍ジャパンの新鮮な演技に喝采
    7. 17. ヤク・青柳語る 阪神との違い
    8. 18. 「本当に篠原涼子の息子なの⁉」両親は大物俳優...渋谷でインタビューに登場の17歳市村優汰に騒然「意外と似てる」「身長伸びて...」
    9. 19. スノボ五輪 男子ビッグエア予選
    10. 20. クラブの動き 複数の視点で理解
    1. 1. ナイトスクープ騒動 両親が謝罪
    2. 2. 「家が特定された」大慌ての狩野
    3. 3. 山本代表 遺言だと思って聞いて
    4. 4. ニンダイ 大谷翔平いきなり登場
    5. 5. 中居氏の仕事が「奪われている」
    6. 6. ニコラス・ケイジの日本人妻反響
    7. 7. 辻希美が過剰な批判に本音 X涙
    8. 8. がんばれゴエモン大集合! 発売へ
    9. 9. 丸山 19歳差婚の夜事情を告白
    10. 10. 星野源 新垣結衣とのデート告白
    1. 11. 森香澄 年収大幅アップを告白
    2. 12. Number＿iが契約 米大手WMEとは
    3. 13. TRFのSAMが私見「高市さんは…」
    4. 14. 田原総一朗氏「暴言」騒動で怒り
    5. 15. 濱口優の突然退社 相談なかった
    6. 16. さらば森田 事務所の売上を公開
    7. 17. クロちゃんの凄い才能 たしかに
    8. 18. 超かぐや姫 1週間限定で劇場公開
    9. 19. 某タレント議員演説「中身ない」
    10. 20. 長瀬の「政治匂わせ」に困惑の声
    1. 1. 子連れや妊婦へ指定席譲るべきか
    2. 2. 米ディズニーランド「ホーンテッドマンション」で結婚式が可能に
    3. 3. うつ病を発症 3m歩くのに40分
    4. 4. ユニクロの新作「快適パンツ」
    5. 5. 便の臭いを消す？国家試験の奇問
    6. 6. マックポテトLとMのサイズを計量
    7. 7. 毛穴隠し特化型の「部分用下地」
    8. 8. ユニクロ 高評価ジーンズコーデ
    9. 9. セザンヌ廃盤&販売縮小商品発表
    10. 10. 国民的女優 頂点と称されるワケ
    1. 11. 現役介護士が同業者に切実な願い
    2. 12. 老後を前向きに 4つのルール紹介
    3. 13. 12星座占い 今日の運勢は?
    4. 14. 「ニットだから」デザインワンピ
    5. 15. リンガーハットが価格改定へ
    6. 16. 3COINSの「おうち美容家電」
    7. 17. 専業主婦が51歳で韓ドラ字幕監修
    8. 18. 無印のグレーを使った洗練コーデ
    9. 19. TDL 首都圏平日限定パス発売へ
    10. 20. 短期集中 ぽっこり腹を2分で撃退