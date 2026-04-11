ゲーム画面からそのまま飛び出してきたかのような、驚きの再現度。K-1の女子ファイターが、人気格闘ゲームのキャラクター・春麗（チュンリー）のトレードマークである青い衣装に身を包み、真上に突き刺すようなハイキックを披露した。【映像】美脚を“真上”に突き上げる“ツヨカワ春麗”（全身カット）華麗な蹴りを披露したのは、“ツヨカワ春麗”こと木村萌那（K-1ジム目黒TEAM TIGER）。身長166センチ、JKJO全日本ジュニア