10月18日、『ジョプチューン』（TBS系）の人気コーナー「超一流料理人がジャッジする」に大手コンビニエンスストアの「セブン-イレブン」が参戦。3年半ぶりのことだった。

「この人気企画は、開発担当者がこだわり抜いた自慢の10品を7人の一流料理人が合格か不合格かジャッジするもの。過半数の4人が認めれば合格、全員が合格とした場合は“満場一致合格”が与えられます。この満場一致合格に認められると、放送後に商品が飛ぶように売れることも。出演する会社にとっては社運がかかっていると言っても過言ではありませんね。

今回は揚げ物やお総菜などのレジ横商品から、こだわりのチルド商品、改良に改良を重ねた本格的な麺類など。さらに同社の看板商品『金のシリーズ』など自信の10品で挑みました」（芸能記者）

最初の商品は第10位の『若鳥のから揚げ（もも）5個入り』。衣を可能な限り薄くすること、そして低温でじっくり加熱して肉汁を閉じ込めた商品に超一流料理人たちは驚きの表情を浮かべる。ジャッジは、彼らの表情からも分かるように満場一致の合格。ここからセブンイレブンの快進撃が始まった。

商品は次々に合格を得て、危うかったのは8位の『かつ丼』で合格4、不合格3。あとは危なげなく3位までの商品まですべて合格し、うち5品が満場一致で合格していった。最終的には9品が合格となり、目標にしていた8品合格は、あっさりと成し遂げられた。

だが、“人気商品”がまさかの失格となったのだ。それは、2位に選出された、看板商品である『金のシリーズ』の1つの「金のハンバーグ」だ。

「3年半前に紹介された際には、満場一致合格を獲得していただけに驚いた方も多かったでしょう。超一流料理人らは試食が始まると『ちょっとだけチグハグな感じ』『ハンバーグって感じがしないんだよなぁ……』と落胆の色を隠せず、険しい表情に。最終的に首を傾げたまま、7人全員が不合格の札を上げる結果となりました

今年の8月からは、イチローさん出演の『イチロー共感！セブンプレミアム ゴールド』篇が全国にて放映されています。CMのなかでは『金のハンバーグ』のほかにも、『金のバターチキンカレー』（第7位で満場一致で合格）を口に運び、『もっとたくさんの人に食べてほしいよね』とコメント。“国民的スター”をCMに起用したことからも、開発担当者の期待が大きかったことは事実でしょう」（同前）

ただ、番組内での評価とは裏腹に、現実では逆のことが起きているという。Xでは、

《先日放送してたセブンイレブンのジョブチューンで唯一全員不合格だった金のハンバーグを買いに来た》

《セブンイレブン、ジョブチューンで異例の全員不合格「逆に気になる」食べてみたくなる人続出で争奪戦！》

《昨日のジョブチューンで紹介していた。金のバターチキンカレーと金のハンバーグを早速セブンイレブンで買ってきてくれて食べてみたけど美味しいね》

と、唯一の不合格ゆえにセブン-イレブンに駆け込む視聴者があらわれたのだ。

やはり、セブン-イレブンの看板商品だけに、気になる人は多いよう。気になる方は食べてみては？