SB19、世界的に注目されたヒット曲「DAM」を一発撮り！「たくさんのエネルギーと情熱を込めることができた」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に、フィリピン発のボーイズグループSB19が、1年ぶりに登場する。

SB19は、フィリピンのアーティストとして初めて「The Official MENA（中東・北アフリカ）チャート」にランクインし、UAEのトップ10では7位、サウジアラビアのトップ20では17位に入るなど、数々の記録を打ち立ててきた5人組。

今回は、フィリピンアーティストとして過去2番目の記録となる、MV公開後24時間で400万回再生を記録し、YouTubeグローバルデイリートップミュージックビデオで最高4位を獲得、さらに米ビルボードの「World Digital Song Sales」チャートではフィリピンアーティストとして初の1位を獲得するなど、世界的にも注目を浴びた楽曲「DAM」を披露。

ヒップホップを基調としつつ、様々な音楽的要素と伝統的なフィリピン音楽の要素も取り入れた独自性のある本楽曲を、一発撮りにてパフォーマンス。

『THE FIRST TAKE』第602回は、10月20日22時よりプレミア公開。

■SB19 パブロ コメント

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

SB19 OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/SB19/