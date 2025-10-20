この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「SHO【Traveler】」が、「軽井沢の別荘地が廃墟化？バブルの夢が残る“幻のリゾート”を歩いてみたら、衝撃の事実が判明しました」と題した動画を公開しました。今回の動画では、かつて「未来の軽井沢」と呼ばれながらも、現在はゴーストタウン化したと噂されるリゾート地「レイクニュータウン」を訪れ、その真相に迫ります。

レイクニュータウンは、1960年代に西武グループ（当時の国土計画）が「地球芸術」をテーマに開発した壮大なリゾート地です。SHO氏によると、自然と人間の調和を目指したこの別荘地は、都心のサラリーマンでも手が届く「夢の別荘地」として売り出され、約1000区画が一瞬で完売するほどの人気を博しました。しかし、1990年代のバブル崩壊などを経て多くの別荘が手放され、次第に廃墟化したと噂されていました。

実際に現地を歩いてみると、たしかに人の手が入らず荒れてしまった建物も見受けられます。一方で、湖の周辺には現在も営業している店舗や、美しく手入れされた別荘も多く、SHO氏は「ゴーストタウンという印象は受けなかった」と語ります。さらに探索を進めると、かつて別荘の宅地だった広大な土地が、現在では農地へと転用される工事が進んでいるという衝撃の事実も判明しました。

動画の最後でSHO氏は、全体として「めちゃくちゃ綺麗だった」と感想を述べています。ネット上の噂だけでは分からない、バブル期の夢と現実が交錯するこの場所は、ありきたりな観光とは一味違った軽井沢の魅力を教えてくれるかもしれません。

YouTubeの動画内容

01:45

「未来のリゾート」レイクニュータウンの歴史
04:26

バブル崩壊とリゾートの衰退
05:22

湖畔の美しい街並みを散策、本当に廃墟なのか？
09:41

衝撃の事実、農地へと変わる広大な土地
10:03

探索を終えての感想「廃墟化は嘘だった？」

