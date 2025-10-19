¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÙÆü¥Æ¥ì¤Ç2026Ç¯Ï¢¥É¥é²½¡¡ÃÓ°æ¸Í½á¡ÖÆóÅÙ¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¾®Àâ¤Ï½ñ¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡ÃÓ°æ¸Í½á¤Î¾®Àâ¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¾®Àâ¤Ï¡¢¡ÖÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¡×¤ÎÎ¢Â¦¤ò¡¢ÃÓ°æ¸Í¼«¿È¤¬½½Í¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÌÊÌ©¤ÇËÄÂç¤Ê¼èºà¤ò¤â¤È¤Ë¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ç1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤êÏ¢ºÜ¡¢Ãø¼Ô»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÃ±¹ÔËÜ¾å²¼´¬ÁÈ¤ÇÈ¯´©¤µ¤ì¤¿¡£1987Ç¯°ÊÍè¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡¢¼çºÅ¡¦´ØÅì³ØÀ¸Î¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ±ÇÁü²½¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÈ¢º¬±ØÅÁËÜÁª½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¸Å¹ë¡¦ÌÀÀ¿³Ø±¡Âç³Ø¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Áª²ñ¤òÆÍÇË¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÌÀÀ¿³Ø±¡¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÈ¢º¬Ï©¤òÁö¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿Ãæ·Ñ¤òÃ´¤¦¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÂ¦¤Ç¤âÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡¡µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥³¥³¥¢¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÎëÌÚ¤¹¤ß¤ì¡¢¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù¥·¥êー¥º¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¾¾ÅÄÍµ»Ò¡£±é½Ð¤Ï¡¢¡Ø¥ê¥Ðー¥µ¥ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÃö¸ÔÎ´°ì¡¢¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î»³ÅÄ¿®µÁ¤é¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
ÃÓ°æ¸Í½á¡Ê¸¶ºî¼Ô¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡×¤ÎÃæ·Ñ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÃÏÌ¾¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡Ö¾®Í°±àÁ°¡×¤À¤±¤¬ÃÏÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ÜÀßÌ¾¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤³¤ó¤Ê¾®¤µ¤Êµ¿Ìä¤¬¡¢¾å²¼´¬¤ËµÚ¤ÖËÄÂç¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤È¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ ¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¦¤Ë²ó¤Ã¤Æ¡ÖÈ¢º¬¡×¤ËÅÒ¤±¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¡¢¥¿¥¹¥¤Ø¤Î»×¤¤¡£¤½¤Î±ÇÁü¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÆÏ¤±¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤¿¤Á¤Î¼¹Ç°¡£¤¤¤«¤Ë¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢±ªïè¤Ë¼ê¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¿¿·õ¾¡Éé¤ò¤É¤¦¾®Àâ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤Î¤«--¡£ ½ñ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë½ñ¤¾å¤²¤ë¤Þ¤Ç¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð²¿Ç¯¤â¤Î·îÆü¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ³ØÀ¸¥é¥ó¥Êー¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡×¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¶»¤Ë¡¢Èà¤é¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Ç®ÎÌ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤é½ñ¤¤¤¿¡¢¤Þ¤µ¤ËÞÕ¿È¤Î°ìºî¤Ç¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¥é¥ó¥Êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¿¥¹¥¤ò·Ò¤°Í§¾ð¤È¿®Íê¡¢¤½¤·¤Æ°ÕÃÏ¤È¼¹Ç°¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦Á´½½¶è¡¢217.1¥¥í¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¾®Àâ¤Ï½ñ¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë