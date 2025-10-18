200円だと？！専門店も真っ青な値段…貼るだけでサロン級♡本格ネイルチップ
商品情報
商品名：ネイルチップ（24枚、ハンド用、L）
価格：￥220（税込）
内容量：24枚
販売ショップ：ダイソー
貼るだけでサロン級！？ダイソーのネイルチップが進化してるんです！
近頃のダイソーは、ネイルグッズが豊富に並んでいますよね。セルフネイル派の筆者もかなりお世話になっていますが、手軽に楽しめるネイルチップも、最近かなり進化しているんですよ！
今回ご紹介するのは、その名も『ネイルチップ（24枚、ハンド用、L）』。ピンクからブルーのグラデーションが可愛いアイテムで、お値段は￥220（税込）でした。
ネイルチップは24枚入っており、0から11号まで2枚ずつ入っています。プチプラなのにサイズが豊富なのもこの商品の魅力です。
以前、ダイソーの100円で買えるネイルチップが話題になりましたが、そちらは12枚入り。入っているチップのサイズ的に片手用だったのが残念なポイントでした。それに比べてこちらは価格が2倍ですが、1つ買えば両手に使えるのでとっても便利です♡
本格的な仕上がり！ダイソーの『ネイルチップ（24枚、ハンド用、L）』
早速ネイルチップを使っていきます。接着用のグルーやシールは付属していないので、筆者はダイソーの粘着テープを用意しました。
薄いネイルチップなのでフィット感が良く、爪に圧迫感がないのがGOOD。分厚くてカーブがキツいチップは食い込みがあり、痛くて長時間つけられないのがネックだったので…平爪の筆者にはピッタリでした。
チップの淡い色の部分は透け感があります。屋外だとちょっと自爪が気になるかもしれません。筆者はネイルチップをつける前に、ネイルファンデーションを塗って爪の表面を保護しているので、馴染みが良かったです。
チップに髪の毛が引っかからないようにしたり、長時間水に浸さないよう気を遣えば長持ちするので、おすすめしたいアイテムです♡
今回はダイソーの『ネイルチップ（24枚、ハンド用、L）』をご紹介しました。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。