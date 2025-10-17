¡ÚÈáÊó¡Û¶ÌÌÚÂåÉ½¡¡Âçºå£Ô£ÖÀ¸½Ð±éÃæ¤Ë°Ý¿·¡¦¶¦Æ±ÂåÉ½²ñ¸«³ä¤ê¹þ¤ß¢ª¾®¥ï¥¤¥×¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë¶þ¿«£²Ê¬¡¡µÈÂ¼»á¤ÎµÄ°÷ºï¸º°Æ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Î¤¬¡Ä¡×ÉÔËþÏ¢È¯
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬£±£·Æü¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤«¤ó¤µ¤¤¾ðÊó¥Í¥Ã¥È£ô£å£î¡¥¡×¤Ë£²£°Ê¬°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÀ¸½Ð±é¡£»öÂÖ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢¼«Ì±¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ºö¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬¼«Ì±Â¦¤ËÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É£±£²¤ÎÀ¯ºö¹àÌÜ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¾å¤Ç¡¢Ï¢Î©¤Î¡ÖÀäÂÐ¾ò·ï¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤Î£±£°¡óºï¸º¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤³¤È¤ÇÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤Í¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¼¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬Ï¢Î©¸ò¾Ä¤Î¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡Ä¤³¤ì¤ÇÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ä¤Ö¤¹¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤ÎÏ¢Î©¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤Î¸¶ÅÀ¤òËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤«¤ó¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÉÔËþ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÇ¯ËöÄ´À°¤ÇÊÖ¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£Ï¢Î©¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤â¤¦¡Ê¤½¤Ã¤Á¤Ç¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÀ¯ºö¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ï²æ¡¹¤¬¡Ê¼«Ì±¤Ë¡Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°Ý¿·¤¬¼«Ì±¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤¿£±£²¹àÌÜ¤Ë¡ÖÇ¯¼ý¤Î°ú¤¾å¤²¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤òÇ®¤¯¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢£Í£Ã¤ÎÃæÃ«¤·¤Î¤Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤ªÏÃ¤·Ãæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î²ñ¸«¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢²£¿Ü²ì¤æ¤¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¡Ö¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¡£¡È°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¡¡¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¡É¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬¤Ä¤¤¤¿À¸²ñ¸«±ÇÁü¤ò¡¢£²Ê¬´Ö¡¢¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢¾®¤µ¤Ê¥ï¥¤¥×²èÌÌ¤Ç¶ÌÌÚ»á¤ÎÉ½¾ð¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£