ゆっくり不動産、古民家をプチリノベーションした癒し系賃貸戸建を内見！「都会と自然のいいとこどり」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
#PR
「【都会で庭付き】古民家をプチリノベーションした癒し系賃貸戸建を内見！穴場を見つけるテクニック」と題した動画で、ゆっくり不動産さんが福岡の都心近くにあるリノベ済み古民家賃貸の内見レポートを紹介しました。「鳥のさえずりで癒されすぎて、都心から2時間くらい車で走ってきた感覚ですが、実は福岡で最大の天神駅からチャリで10分ほど」という衝撃の立地。『都会でありながらこの環境、やばくないですか？』と驚きを隠せません。
紹介された物件は築62年の古民家。すぐ裏手にはマンションが迫るものの、「田舎にある自然豊かな環境ではなく、都会にある自然豊かな環境なのです。ここが本当に重要」と“都会と自然のいいとこどり”が最大のウリだと力説。利便性を捨てず『都会に住みながら自然も手に入れるという、いいとこどりな環境』を絶賛しています。
さらに不動産のプロらしく「用途地域なんていう専門用語で、この現象を解説してみよう」と、都市計画図の色分け境界に立地することで、高層マンションと低層住宅地の“ギャップ”エリアが穴場になると語ります。「物件を探すときに、都市計画図を見ながら、エリアを考えるのがポイント」と専門性の高い視点も披露。
物件の紹介では、「実家っぽい感じ。懐かしさが漂います」「マンションではありえない贅沢な間取り」などレトロな魅力を実感しつつも、窓が多く明るい室内や吹き抜けで開放感あふれるダイニングを評価。「無垢フローリングのリビング、吹き抜けのダイニング、新品のキッチン。ここは推しポイントですね」と、リノベーションの効果も強調しています。
また、「庭もちょっと自分で手入れして。家庭菜園でもやってみたい気持ちになります」と、マンション暮らしでは実現しにくい暮らしの夢にも言及。『家では自然豊かに癒しの生活。建物や一部の設備の古さで、なしな人も多そうですが、ハマる人にはハマるのでは』と、好みが分かれる点も率直に分析しました。
チャンネル情報
こんにちは。ゆっくり不動産です。日本中に眠っている個性的な物件・住宅をご紹介しています。お仕事の依頼、取材ご希望の個性的な物件・住宅情報は以下フォームにてご連絡お願いします。https://bit.ly/3ttuMJx個性的な住宅にお住まいの方、設計した設計事務所様、様々な方からの撮影依頼もお待ちしてます。