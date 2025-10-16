この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『部長が本音で語る「Webマーケター人材に必要な素質」』にて、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の部長、清水雄飛氏が現場視点で同社に合う人・合わない人、Webマーケターに求められる素質について率直に語った。



冒頭、清水氏は自身の担当領域や業務の一日の流れについて説明。「広告の運用を主に担当していて、毎朝必ずお客様の広告パフォーマンスをチェックするのが日課」と業務スタイルを明かしたうえで、「午後は自由度の高い時間帯として、自分で逆算しながらスケジュールを組むことで効率化を図っている」と自身の工夫を語った。



本題の「デジタルアスリートで活躍できるのはどのような人か？」という問いには、「ビジネスマンとして大切なのは“主体性”。幅広いWebマーケの分野で成長したい人は自分から学びに飛び込むべき」と強調。「主体的に行動できる人、積極性のある人が向いている」と断言した。加えて、「実際、部下でも“もっと早く成長したい”と自ら手を挙げて、未経験から最年少で役職者になった例もある」と、積極的にチャレンジする姿勢が昇進につながっている実例を紹介した。



一方で、同業界や会社に「合わなかった例」にも言及。「安定・ルーティンワークを求める人、また“唯一無二の正解”を追い求めるタイプはマーケティング業界でしんどくなる」と分析。「マーケティングには絶対に正解がなく、多様なユーザー心理を考え、最適解を毎回模索し続ける姿勢が必要。主観に固執せず、多様な価値観を受け入れる柔軟さが求められる」とWebマーケターに必要な資質を力説した。



動画の最後には、同社で働くことに挑戦したい視聴者へのエールとして「取り繕わないことが大切。会社側も包み隠さずありのままを伝えているので、応募者も自分自身を正直に伝えてほしい」と呼びかけ。「お互い納得した上で仲間になれれば、一緒に気持ちよく成長できる」と本音で締めくくっている。