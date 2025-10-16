TWICE（トゥワイス）のNAYEON（ナヨン）、JIHYO（ジヒョ）、TZUYU（ツウィ）、MOMO（モモ）が、アメリカ・ニューヨークで開催された『ヴィクトリアズ・シークレット・ショー2025』にゲスト出演し、華やかなステージパフォーマンスを披露した。

【写真】ピンクカーペットでの4ショット／ステージ衣装での4ショット【動画】TWICEナヨン＆ジヒョ＆ツウィ＆モモの『ヴィクトリアズ・シークレット・ショー2025』ステージ

■モノトーン衣装で統一感を演出したTWICEモモ＆ツウィ＆ナヨン＆ジヒョ

4人は、ランジェリーブランド「ヴィクトリアズ・シークレット」のファッションショーに登場。ツウィはハイネック×ロングスリーブでウエストに切り込みが入った白のロングドレス、モモはマニッシュなストライプ柄のスリーピーススーツ、ナヨンは黒のバンデージドレス、ジヒョは透け感のある黒レースのロングドレスを纏い、ピンクカーペットを歩いた。

■TWICEモモ＆ツウィ＆ナヨン＆ジヒョが、ヴィクトリアズ・シークレット・ショー2025に登場

ステージでは4人が、ヴィクトリアズ・シークレットのランジェリーを纏ったセクシーな衣装で登場。超ミニ丈のボトムスとボリューミーなファーのロングブーツで統一した衣装は、メンバーの美しいボディラインをいつも以上に際立たせていた。

SNSでは「ピンクのモフモフブーツかわいい」「本当に綺麗…！」「最高じゃん泣」「大胆すぎる」「ツウィちゃんのスタイル良すぎる」「モモが日本人としてVSFSでパフォーマンスをしたことが本当に誇らしい」「ヴィクトリアズシークレット仕様の4人、かわいかっこよすぎる」「ももりんほんと可愛すぎて最強 いい女感マシマシ！」「ナヨンちゃんプリンセスすぎる」「ジヒョの生歌が強すぎる」「世界レベルの美しさ」など、大きな反響が寄せられている。

■動画：TWICEナヨン＆ジヒョ＆ツウィ＆モモの『ヴィクトリアズ・シークレット・ショー2025』ステージ