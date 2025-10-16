100均姉妹店の本気が凄い！数千円の某メーカー品に負けてない！500円とは思えない文具
商品情報
商品名：プレミアムメタルボールペン（スリム、ツイスト式、SI）
価格：￥550（税込）
販売ショップ：スタンダードプロダクツ
500円台とは思えない高級感♡スタンダードプロダクツのボールペンが凄い！
ダイソーの姉妹店「スタンダードプロダクツ」は、文具のクオリティも相当高いと話題ですよね。先日、またしても気になる商品を見つけました！
今回ご紹介するのは『プレミアムメタルボールペン（スリム、ツイスト式、SI）』。某文具メーカーの高級ボールペンのような佇まいに惹かれて購入しました。
価格は550円（税込）と、プチプラの文具としてはお高く感じますが、質感や使い心地の良さを知ると納得。お値段以上の価値を感じました！
グリップ部分に、ギザギザとした溝が加工されているのがポイント。
指を掛けやすく滑りにくいので、スムーズな筆記を助けてくれます。
クリップが付いているので、胸ポケットや手帳などに挟んで持ち運べます。
クリップや本体の接続部にゴールドカラーが採用されていて、さりげないアクセントも◎
引っ掛かりがなくスムーズな書き心地◎ストレスなくさらさら書ける！
程よく存在感はありつつ、ほっそりとしたフォルムでビジネスシーンで使いやすいです。
形はスリムですが本体は真鍮製で、一般的なプラ製ボールペンと比べるとずっしりと重めです。
引っ掛かりがなく、ストレスフリーな書き心地です。
重さがいい仕事をしてくれているのか軸がぐらつくことがなく、さらさらとした書き心地です。
悪い部分は見当たらないのですが、無難といった感じの使い心地で特徴が少ない…というのが正直な印象です。
ちなみに同じくスタンダードプロダクツでは『プレミアムメタルボールペン（ツイスト式、SI）』という商品も販売されています。
重量感と安定感があり、筆者としてはこちらのほうが好みでした。
今回は、スタンダードプロダクツの『プレミアムメタルボールペン』をご紹介しました。
こういったメタルボールペンを有名な文具メーカーで買うと数千円するものが多いので、550円で買えるのは嬉しいかぎり♡周りと差がつくボールペンをお探しの方に、とてもおすすめです！
気になった方は、早速スタンダードプロダクツでチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。