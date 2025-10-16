100均姉妹店の本気が凄い！数千円の某メーカー品に負けてない！500円とは思えない文具

文具のクオリティも高い、ダイソーの姉妹店「スタンダードプロダクツ」。数千円することが多い有名文具メーカーの商品にも負けず劣らずな、凄いボールペンを発見しました！ずっしりと重みのある真鍮製、高級感のあるスリムな形状でビジネスシーンにもぴったり。ストレスなくさらさらと書けて、使い心地も良いですよ！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：プレミアムメタルボールペン（スリム、ツイスト式、SI）

価格：￥550（税込）

販売ショップ：スタンダードプロダクツ

500円台とは思えない高級感♡スタンダードプロダクツのボールペンが凄い！

ダイソーの姉妹店「スタンダードプロダクツ」は、文具のクオリティも相当高いと話題ですよね。先日、またしても気になる商品を見つけました！

今回ご紹介するのは『プレミアムメタルボールペン（スリム、ツイスト式、SI）』。某文具メーカーの高級ボールペンのような佇まいに惹かれて購入しました。

価格は550円（税込）と、プチプラの文具としてはお高く感じますが、質感や使い心地の良さを知ると納得。お値段以上の価値を感じました！

グリップ部分に、ギザギザとした溝が加工されているのがポイント。

指を掛けやすく滑りにくいので、スムーズな筆記を助けてくれます。

クリップが付いているので、胸ポケットや手帳などに挟んで持ち運べます。

クリップや本体の接続部にゴールドカラーが採用されていて、さりげないアクセントも◎

引っ掛かりがなくスムーズな書き心地◎ストレスなくさらさら書ける！

程よく存在感はありつつ、ほっそりとしたフォルムでビジネスシーンで使いやすいです。

形はスリムですが本体は真鍮製で、一般的なプラ製ボールペンと比べるとずっしりと重めです。

引っ掛かりがなく、ストレスフリーな書き心地です。

重さがいい仕事をしてくれているのか軸がぐらつくことがなく、さらさらとした書き心地です。

悪い部分は見当たらないのですが、無難といった感じの使い心地で特徴が少ない…というのが正直な印象です。

ちなみに同じくスタンダードプロダクツでは『プレミアムメタルボールペン（ツイスト式、SI）』という商品も販売されています。

重量感と安定感があり、筆者としてはこちらのほうが好みでした。

今回は、スタンダードプロダクツの『プレミアムメタルボールペン』をご紹介しました。

こういったメタルボールペンを有名な文具メーカーで買うと数千円するものが多いので、550円で買えるのは嬉しいかぎり♡周りと差がつくボールペンをお探しの方に、とてもおすすめです！

気になった方は、早速スタンダードプロダクツでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。