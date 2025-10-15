#5¡Ö¥Ê¥¤¥ëÀî¤Î¿å¤¬·ì¤ËÊÑ¤ï¤ë¡×¡Ö³¤¤¬³ä¤ì¤ë¡×´ñÀ×¤äºÒ¤¤¤Ï¸½¼Â¤Î½ÐÍè»ö¤«¡©¨¡¨¡²ÃÆ£Î´¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ØµìÌóÀ»½ñ¡ÙºÆÆþÌç¡Ú£Î£È£ËÊÌºý100Ê¬deÌ¾Ãø¡Û
²ÃÆ£Î´¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ÖµìÌóÀ»½ñ¡×¤È¡Ö°ì¿À¶µ¡×¤Ø¤ÎºÆÆþÌç #5
¤¤¤Þ¤Ê¤ª½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤½¡¶µÂÐÎ©¡£¤½¤Î¥ëー¥Ä¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥æ¥À¥ä¶µ¤ÇÀ®Î©¤·¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¡¢¥¤¥¹¥é¥à¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¡Ö°ì¿À¶µ¡×ÅªÂÖÅÙ¤È¤Ï¡©¡¡¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¿À¤¬¡¢¤Ê¤¼¡Ö¿À¡×¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¡ØNHKÊÌºý100Ê¬deÌ¾Ãø¡¡½¸Ãæ¹ÖµÁ¡¡µìÌóÀ»½ñ¡¡¡Ö°ì¿À¶µ¡×¤Îº¬¸»¤ò¸«¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÀéÍÕÂç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø¤Î²ÃÆ£Î´¤µ¤ó¤È¡¢¤½¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖµìÌóÀ»½ñ¡×¡Ö°ì¿À¶µ¡×¤Ø¤ÎºÆÆþÌç¤È¤Ê¤ëËÜ½ñ¤è¤ê¡¢¤½¤Î¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÂè1¹Ö¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¿À¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡×Á´Ê¸¤òÆÃÊÌ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÂè5²ó¡¿Á´6²ó¡Ë
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ñÀ×¤È¡Ö½½¤ÎºÒ¤¤¡×
¡¡¥¨¥¸¥×¥È¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ë¥âー¥»¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥é¥ª¤È¤Î¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ñÀ×¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾ó¤ò¼Ø¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ñÀ×¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö½½¤ÎºÒ¤¤¡×¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ê¥¤¥ëÀî¤Î¿å¤ò·ì¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¡Ö³¿¤ò¥¨¥¸¥×¥È¤Î¹ñ¤ËÇç¤¤¾å¤¬¤é¤»¤ë¡×¡ÖÅÚ¤Î¿Ð¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥Ö¥è¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¢¥Ö¤¬¥¨¥¸¥×¥ÈÁ´ÅÚ¤ò½±¤¦¡×¡Ö±ÖÉÂ¤Ç¥¨¥¸¥×¥È¿Í¤Î²ÈÃÜ¤¬»à¤Ì¡Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¿Í¡¹¤Î²ÈÃÜ¤ÏÌÈ¤ì¤ë¡Ë¡×¡Ö¿Í¤È²ÈÃÜ¤Ë¤Ï¤ìÊª¤¬¹¤¬¤ë¡×¡Öð»¡Ê¤Ò¤ç¤¦¡Ë¤ò¹ß¤é¤»¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ê¤´¤ÎÂç·²¤¬½±¤¦¡×¡Ö¥¨¥¸¥×¥ÈÁ´ÅÚ¤¬»°Æü´Ö¡¢°Å°Ç¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¿Í¤È²ÈÃÜ¤Î½é»Ò¡Ê¤¦¤¤¤´¡Ë¤¬»à¤Ì¡×¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎºÒ¤¤¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Í¤È²ÈÃÜ¤Î½é»Ò¤¬»à¤Ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¥âー¥»¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç²È¤ÎÃæ¤Ç»ÒÍÓ¤Î¿©»ö¤ò¤·¡¢¤½¤Î»ÒÍÓ¤Î·ì¤ò²È¤ÎÆþ¸ý¤ÎÆóËÜ¤ÎÃì¤È³ûµï¤ËÅÉ¤ë¤è¤¦¡¢Ì¿¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿Í¤È²ÈÃÜ¤Î½é»Ò¤ò»¦¤¹¡Ò¼ç¡Ó¤Ï¡¢¤³¤Î·ì¤Î°õ¤¬¤¢¤ë²È¤Ï½±¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ö¼ç¤¬¡¢²á¤®±Û¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢¸å¤Ë¡Ö½Ð¥¨¥¸¥×¥È¡×¤Î½ÐÍè»ö¤ò½Ë¤¦º×¤ê¤¬¡Ö²á±Ûº×¡Ê¤¹¤®¤³¤·¤Î¤Þ¤Ä¤ê¡Ë¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²á±Ûº×¡×¤Ï¡¢¼«Á³¤Î±¿¹Ô¤ò½Ë¤¦ÉáÄÌ¤Î¡Ö½Õº×¤ê¡×¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£ÉÕ¤±¤òÉÕ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½Õº×¤ê¡×¤Ï¡¢À¸Ì¿¤ÎÉü³è¤ò½Ë¤¦º×¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤³¤È¤¬¡¢¡Ö¥¨¥¸¥×¥È¤«¤é¤Î²òÊü¡×¤È½Å¤Í¤ÆÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥À¥ä¶µ¤Î¤³¤Î¡Ö²á±Ûº×¡×¤Î»þ´ü¤Îº×¤ê¤ò¡¢¡ÖÉü³èº×¡×¤È¤·¤Æ¡¢º×¤ê¤Î°ÕµÁ¤¬¥¥ê¥¹¥È¶µÅª¤ËÆÉ¤ßÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¸¥×¥È¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ñÀ×¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ö²Ð¤ÎÃì¡×¤¬À¸¤¸¤Æ¡¢Ì±¤òÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³¤¡×¤Ë´¥¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬À¸¤¸¤Æ¡¢Ì±¤Ï³¤¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£ÄÉ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¸¥×¥È·³¤¬´¥¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ËÆþ¤ë¤È¡¢³¤¤Î¿å¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥é¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¶ì¤¤¿å¤¬´Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°û¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ÓÌî¤Çµ²¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¥Þ¥Ê¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê¿©¤ÙÊª¤¬À¸¤¸¤Æ¡¢¿©ÎÈ¤ÎÌäÂê¤¬²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´ä¤ò¾ó¤ÇÂÇ¤Ä¤È¡¢¿å¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¥âー¥»¤¬¾ó¤ò¤â¤Ã¤¿¼ê¤ò¾å¤²¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥Þ¥ì¥¯¤Ë¾¡Íø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥Ê¥¤»³¡×¤Ç¡Ö½½²ü¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö·ÀÌó¤Î½ñ¡×¤È¤µ¤ì¤ëÙÝ¤¬¡¢¿À¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Åù¡¹¡£
¡Ö¥¨¥¸¥×¥È¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡×¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¡Ö½Ð¥¨¥¸¥×¥Èµ¡×¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤Î¡¢¡Ö¥ì¥Óµ¡×¡ÖÌ±¿ôµ¡×¡Ö¿½Ì¿µ¡×¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Î¡Ö¿½Ì¿µ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ì±¤Ï¡¢¡Ö¥è¥ë¥À¥óÀî¤Î¸þ¤³¤¦¡ÊÀ¾´ß¡Ë¡×¤ËÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥âー¥»¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¿À¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Ä¹¤¤ÙÝ¤ò¡¢Ì±¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥âー¥»¤Î»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ½Ò¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¥âー¥»¡Ë¸Þ½ñ¡×¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö´ñÀ×Êª¸ì¡×¤Ï¸½¼Â¤Î½ÐÍè»ö¤«¡©
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ñÀ×¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö³¤¤Î²£ÃÇ¡×¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¡¢½ÐÍè»ö¤Îµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¡¢¤Ò¤È¤¤ïÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ì±¤¬ÅÏ¤ê¡¢¥¨¥¸¥×¥È·³¤¬²õÌÇ¤·¤¿¤³¤Î¡Ö³¤¡×¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤É¤Î¡Ö³¤¡×¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÄÏÀ¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´ñÀ×Êª¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Êª¸ì¤Ëµ½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ï´ñÀ×Åª¡¦·àÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤È¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö³¤¤Î²£ÃÇ¡×¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë´ñÀ×Åª¡¦·àÅª¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Êª¸ì¤¬À¸¤¸¤¿·Ð°Þ¤È¤·¤Æ¡¢³¸Á³À¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¹â¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¸«Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì±¤¬¤¤¤è¤¤¤è¡ÖÌóÂ«¤ÎÃÏ¡×¡Ê¥«¥Ê¥ó¡Ë¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤¹¤ë»þ¡¢¥è¥ë¥À¥óÀî¤òÅÏ¤é¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î»þ¤ÎÊª¸ì¤¬¡Ö¥è¥·¥å¥¢µ¡×¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì±¤Ï¡Ö·ÀÌó¤ÎÈ¢¡×¤òÀèÆ¬¤Ë¡¢¿Ê¤â¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥è¥ë¥À¥óÀî¤Ë¤Ï¡¢¿å¤¬Ëþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö´³¾å¤¬¤Ã¤¿Àî¾²¡×¤¬À¸¤¸¤Æ¡¢Ì±¤Ï¥è¥ë¥À¥óÀî¤òÅÏ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¡Ö¥è¥·¥å¥¢µ¡×»°¾Ï¡Ë¡£¥è¥ë¥À¥óÀî¤Ê¤é¤Ð¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅÌÊâ¤ÇÅÏ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹¬±¿¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢·³¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤âÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¡Ö½Ð¥¨¥¸¥×¥È¡×¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö³¤¤Î²£ÃÇ¡×¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ö½Ð¥¨¥¸¥×¥È¡×¤Î½ÐÍè»ö¤Î»þÂå¤è¤ê¸åÀ¤¤ËÀ¸¤¸¤¿¤³¤È¤¬¡¢À»½ñ¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡Ö½Ð¥¨¥¸¥×¥È¡×¤ÎºÝ¤ËÀ¸¤¸¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë¤¢¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊÌ¤Î¸²Ãø¤ÊÎã¤ò°ì¤Ä»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¿½Ì¿µ¡×¤Ç¥âー¥»¤¬½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ëÙÝ¤Ï¡¢¼Â¤ÏÆî²¦¹ñ¤ÇÁ°¼·À¤µª¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÙÝ½¸¤¬¤Û¤Ü¤½¤Î¤Þ¤Þ¥³¥Ôー¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥âー¥»¤Î±éÀâ¤Ï¡¢À»½ñ¤ÎÊª¸ì¤ÎÉ½ÌÌÅª¤ÊÀßÄê¤Ê¤é¤Ð¡¢Á°½½»°À¤µª¤«¡¢Á°½½ÆóÀ¤µª½é¤á¤Îº¢¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¥âー¥»¤Î»þÂå¤«¤é¤Ï¸ÞÉ´Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿¸å¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÙÝ¤ò¡¢¥âー¥»¤¬Ì±¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö½Ð¥¨¥¸¥×¥È¡×´ØÏ¢¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤¹¤Ù¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤¢¤È°ì¤Ä¤À¤±¡¢¡Ö¥Ð¥é¥¯¤È¥Ð¥é¥à¤ÎÊª¸ì¡×¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡Ê¡ÖÌ±¿ôµ¡×ÆóÆó～Æó»Í¾Ï¡Ë¡£Ì±¤¬°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥â¥¢¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥â¥¢¥Ö¤Î²¦¥Ð¥é¥¯¤Ï¡¢Ì±¤ò¼ö¤¦¤³¤È¤ò¥Ð¥é¥à¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë°ÍÍê¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥à¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Ð¥é¥à¤Ïµ¤¾è¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥é¥¯¤¬¼¹Ù¹¤ËÍê¤à¤Î¤Ç¡¢½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»°ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥à¤ÏÌ±¤ò¸«¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Ì±¤ò¼ö¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥Ð¥é¥à¤Ï¡Ö¼ç¤¬¹ð¤²¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹ð¤²¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö½Ð¥¨¥¸¥×¥È¡×¤ÎÊª¸ì¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¸¥×¥ÈÃ¦½Ð¤Î»ö¶È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ñÀ×¤¬¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤¸¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¸Ä¡¹¤Î´ñÀ×Êª¸ì¤¬¤É¤ì¤Û¤É»ö¼Â¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿Êª¸ì¤¬¡¢¥¨¥¸¥×¥ÈÃ¦½Ð¤Î»ö¶È¤ÎÀ®¸ù¤¬¿À¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¤Î·×¤é¤¤¤ËÂç¤¤¯½õ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥æ¥À¥ä¶µ¡×¤ÎÀ®Î©
¡¡¤³¤Î¡Ö½Ð¥¨¥¸¥×¥È¡×¤Î»ö·ï¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥äー¥ô¥§¡×¤È¤¤¤¦¿À¤ò¿òÇÒ¤¹¤ë¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÌ±Â²¡Ê¥æ¥À¥äÌ±Â²¡Ë¡×¤È¤¤¤¦½¸ÃÄ¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥æ¥À¥ä¶µ¡×¤¬À®Î©¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö½Ð¥¨¥¸¥×¥È¡×¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ï¡¢¿À¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ñÀ×¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿Í¡¹¤ÎÃ¦½Ð¤¬À®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¤Ï¡¢¥¨¥¸¥×¥È·³¤¬ÄÉÀ×¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¸µÅÛÎì¤Î½¸ÃÄ¤Ç¡¢Â¾Êý¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎºÇ¹â¤ÎÊ¸ÌÀ¹ñ²È¤Î·³Ââ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤ÏÃ¦½Ð¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢½½Ê¬¤Ë´ñÀ×Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ã¦½Ð¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤é¤Ï¹ÓÌî¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥âー¥»¤Î¶¯ÎÏ¤Ê»ØÆ³¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¡Ö¥äー¥ô¥§¡×¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿À¤È¤·¤Æ¿òÇÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÈà¤é¤¬¡¢°ìÃ×¶¨ÎÏ¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÉ½¸½¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤Î¿Þ¡Ö¿À¤ÈÌ±¤ÎÁê¸ß´Ø·¸¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¿À¡×¡Ê¥äー¥ô¥§¡Ë¤È¡ÖÌ±¡×¡Ê¥æ¥À¥äÌ±Â²¡Ë¤¬Áê¸ß¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ìð°õ¤¬Î¾Êý¸þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡Ö¿À¡×¤¬¡ÖÌ±¡×¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÌ±¡×¤Î¥¨¥¸¥×¥È¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¤ò¡¢¡Ö¿À¡×¤¬À®¸ù¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¹ÓÌî¤Ç¸·¤·¤¤À¸³è¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÖÌ±¡×¤ò¼é¤ë¤Î¤â¤³¤Î¡Ö¿À¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¿À¡×¤«¤é¡ÖÌ±¡×¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Öµß¤¤¡×¡Ö·Ã¤ß¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¿À¡×¤ò¿®Íê¤·¡¢Ãé¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÌ±¡×¤ÏÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÅö½é¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿À¡×¤È¡ÖÌ±¡×¤ÎÁê¸ß¤ÎÁª¤Ó¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÊý¸þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÇÓÂ¾Åª¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¥äー¥ô¥§¡×¤Ï¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤Î¿À¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿À¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿À¤¬¡¢¥æ¥À¥äÌ±Â²¤À¤±¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¡ÖÌ±¡×¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÌ±¡×¤ÎÂ¦¤«¤é¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤Î¿À¤Ç¤â¤Ê¤¤¿À¤ò¡¢¥æ¥À¥äÌ±Â²¤¬¼«Ê¬¤Î¡Ö¿À¡×¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¿À¡×¤Ï¡¢¥æ¥À¥äÌ±Â²°Ê³°¤Î¼Ô¤¿¤Á¤Î¿À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥äー¥ô¥§¡×¤È¤¤¤¦¿À¤Îµ¯¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³ÎÄê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥äー¥ô¥§¡×¤Îµ¯¸»¤Ï¤¢¤Þ¤ê½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥æ¥À¥äÌ±Â²¤Ï¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤«¤éÆ¨¤²¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¥¨¥¸¥×¥È·³¤ËÊá¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Ç´íµ¡¤¬µî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¹ÓÌî¡×¤Ï¡¢Ê¸ÌÀÀ¤³¦¤¬Ìµ´Ø¿´¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÎÂç¤¤ÊÃÏ°è¤Ç¤¹¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Ê¸ÌÀÀ¤³¦¤«¤éÊü´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÃÏ°è¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎÎ°è¤Ë¥æ¥À¥äÌ±Â²¤¬¤È¤É¤Þ¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤¬Ê¸ÌÀÀ¤³¦¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£Ê¸ÌÀÀ¤³¦¤È¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ¤Î¥¨¥¸¥×¥È¤È¤Î´ØÏ¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈà¤é¤Ï¡¢¡ÖÃ¦Áö¼Ô¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤ï¤ÐÈÈºá¼Ô¤Ç¤¹¡£¥¨¥¸¥×¥ÈÂ¦¤«¤é¸«¤ì¤ÐÈà¤é¤Ï¡¢¡ÖÌµË¡¼Ô¡×¡Ö¥¢¥¦¥È¥íー¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¼Ô¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Î¥æ¥À¥äÌ±Â²Â¦¤«¤é¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Ï¡ÖÅ¨¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥æ¥À¥äÌ±Â²¤ò¼é¤ë¿À¤Ï¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤ä¥¨¥¸¥×¥È¿Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¨¥¸¥×¥È¤Ë½¾¤¦¤è¤¦¤Ê¼Ô¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¿À¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¥äー¥ô¥§¡×¤¬µ¯¸»¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿À¡¢ÂÎÀ©Â¦¤Ç¤Ê¤¤¿À¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Î¥æ¥À¥äÌ±Â²¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤Ë¤è¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½Ð¥¨¥¸¥×¥È¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¡ÖÈ¿¥¨¥¸¥×¥ÈÅª¹ÔÆ°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥äー¥ô¥§¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¥¨¥¸¥×¥ÈÅª¤Ç¤Ê¤¤¿À¡×¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤òµß¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥¨¥¸¥×¥È¡×¤È¤¤¤¦Ê¸ÌÀÀ¤³¦¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬À¸¤±ä¤Ó¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¿À¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¥æ¥À¥äÌ±Â²¤Ï¡¢¡Ö¥äー¥ô¥§¤òÁª¤Ö¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¥À¥äÌ±Â²¤¬¥äー¥ô¥§¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ï¡¢Í¾µ·¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î·Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥æ¥À¥äÌ±Â²¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤âÂ¸Â³¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜ½ñ¡ØÊÌºý £Î£È£Ë£±£°£°Ê¬deÌ¾Ãø¡¡½¸Ãæ¹ÖµÁ µìÌóÀ»½ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢
¡¦Âè£±¹Ö¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡Ö¿À¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿
¡¦Âè£²¹Ö¡¡¡ÖÁÏÂ¤¿ÀÏÃ¡×¤ÎÌ·½â
¡¦Âè£³¹Ö¡¡¿Í´Ö¤Ï¡Öºá¡×¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë
¡¦Âè£´¹Ö¡¡¤Ê¤¼¿À¤Ï¡ÖÄÀÌÛ¡×¤·¤¿¤Î¤«
¡¦Âè£µ¹Ö¡¡¿À¤ÎÁ°¤Ç¤Î¼«¸ÊÀµÅö²½
¡¦Âè£¶¹Ö¡¡¡ÖÄÀÌÛ¡×¤ÏÇË¤é¤ì¤ë¤Î¤«
¤È¤¤¤¦Á´6²ó¤Î¹ÖµÁ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢µìÌóÀ»½ñ¤È¤¤¤¦°ì¿À¶µ¤Îº¬¸»¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
※『別冊 NHK100分de名著 集中講義 旧約聖書 「一神教」の源泉を見る』(加藤 隆 著)より抜粋
※脚注、図版、写真、ルビは権利などの関係上、記事から割愛しております。詳しくは書籍をご覧ください。
※本書における「旧約聖書」からの引用は著者による訳です。
²ÃÆ£ Î´¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
£±£¹£µ£·Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ëÂç³Ø¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È¿À³ØÉôÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£¿À³ØÇî»Î¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Áí¹çÊ¸²½¸¦µæ²ÊÄ¶°èÊ¸²½²Ê³ØÀì¹¶Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£¸½ºß¡¢ÀéÍÕÂç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø¡£ÀìÌç¤Ï¡¢À»½ñ³Ø¡¢¿À³Ø¡¢Èæ³ÓÊ¸ÌÀÏÀ¡£¡Ö¿ÀÅª¸½¼Â¡×¡Ê¥Ç¥£¥ô¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ë¤È½ôÊ¸ÌÀ¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´Ø¿´¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¡¢¡Ö°¦¡×¤Î¸½¼Â¡¢¡ÖÈþ¡×¤Î¸½¼Â¤Ø¤â´Ø¿´¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢La pensée sociale de Luc-Actes, Presses Universitaires de France, Paris, 1997¡¢¡Ø¿·ÌóÀ»½ñ¤Ï¤Ê¤¼¥®¥ê¥·¥¢¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¤«¡Ù¡ÊÂç½¤´Û½ñÅ¹¡¢£±£¹£¹£¹¡Ë¡¢¡Ø°ì¿À¶µ¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡¢£²£°£°£²¡Ë¡¢¡ØµìÌóÀ»½ñ¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¡ÊÃÞËà½ñË¼¡¢£²£°£°£¸¡¿¤Á¤¯¤Þ³Ø·ÝÊ¸¸Ë¡¢£²£°£±£±¡Ë¡¢¡ØÎò»Ë¤ÎÃæ¤Î¡Ø¿·ÌóÀ»½ñ¡Ù¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ¡¢£²£°£±£°¡Ë¡¢¡ØÉð´ï¤È¤·¤Æ¤Î¼Ò²ñÎà·¿ÏÀ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡¢£²£°£±£²¡Ë¤Ê¤É¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ´©¹Ô»þ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£