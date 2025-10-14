ÆüËÜvs¥Ö¥é¥¸¥ë ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[10.14 ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ](Ì£¥¹¥¿)
¢¨19:30³«»Ï
¼ç¿³:¥³¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó
Éû¿³:¥Ñ¥¯¡¦¥¥ç¥ó¥è¥ó¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥Á¥ç¥ó¥Ô¥ë
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[ÆüËÜ]
ÀèÈ¯
GK 1 ÎëÌÚºÌ±ð
DF 3 Ã«¸ý¾´¸ç
DF 4 ÅÏÊÕ¹ä
DF 25 ÎëÌÚ½ßÇ·²ð
MF 8 ÆîÌîÂó¼Â(Cap)
MF 15 ³ùÅÄÂçÃÏ
MF 10 Æ²°ÂÎ§
MF 13 ÃæÂ¼·ÉÅÍ
MF 21 º´Ìî³¤½®
MF 20 µ×ÊÝ·ú±Ñ
FW 18 ¾åÅÄåºÀ¤
¹µ¤¨
GK 23 ÁáÀîÍ§´ð
GK 12 ÂçÇ÷·É²ð
DF 5 Ä¹Í§Í¤ÅÔ
DF 22 À¥¸ÅÊâÌ´
DF 2 ¶¶²¬Âç¼ù
DF 16 °ÂÆ£ÃÒºÈ
MF 14 °ËÅì½ãÌé
MF 7 ÁêÇÏÍ¦µª
MF 17 ÅÄÃæÊË
MF 26 Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±
MF 24 ÀÆÆ£¸÷µ£
MF 6 Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ
FW 19 ¾®Àî¹Ò´ð
FW 9 Ä®Ìî½¤ÅÍ
´ÆÆÄ
¿¹ÊÝ°ì
[¥Ö¥é¥¸¥ë]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥¦¡¼¥´¡¦¥½¥¦¥¶
DF 13 ¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥Ò¥
DF 14 ¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î
DF 15 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ù¥é¥ë¥É
DF 24 ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥¦¥°¥¹¥È
MF 5 ¥«¥¼¥ß¡¼¥í(Cap)
MF 8 ¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹
MF 11 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿
MF 19 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥Ò¥
FW 7 ¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë
FW 22 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê
¹µ¤¨
GK 12 ¥Ù¥ó¥È
GK 23 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¯¥È¥ë
DF 16 ¥«¥¤¥ª¡¦¥¨¥ó¥Ò¥
DF 6 ¥É¥¦¥°¥é¥¹¡¦¥µ¥ó¥È¥¹
DF 4 ¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó
DF 3 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹
DF 2 ¥Ó¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ç
MF 18 ¥¢¥ó¥É¥ì
MF 25 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥´¥á¥¹
MF 17 ¥¸¥ç¥¨¥ê¥ó¥È¥ó
FW 9 ¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó
FW 10 ¥í¥É¥ê¥´¡¦¥´¥¨¥¹
FW 20 ¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó
FW 21 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã
FW 26 ¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹
´ÆÆÄ
¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£
