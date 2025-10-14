¥¹¥Þ¥Û¤ËÄ¾ÁÞ¤·¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¡¡¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼
¥Ñ¥½¥³¥ó¡ÊPC¡Ë¤ª¤è¤Ó¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤Ê¤É¤Î¼þÊÕµ¡´ï¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ËÄ¾ÁÞ¤·¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¡ÖBSCRM100U3C¡×¤ò2025Ç¯10·î²¼½Ü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
¥Ç¡¼¥¿¤òmicroSD¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×²ÄÇ½
USB Type-C¤òÈ÷¤¨¤¿Windows PC¤äMac¡¢¥¹¥Þ¥Û/¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ËÂÐ±þ¡£¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆÉ¤ß¹þ¤ß/½ñ¤¹þ¤ß¤Î¤Û¤«¡¢¥«¡¼¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤ò²ð¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤Î°ÜÆ°¤¬¹Ô¤¨¤ë¡£USB 3.2 Gen1¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢ºÇÂç5Gbps¤Î¹âÂ®Å¾Á÷¤¬²ÄÇ½¤À¡£
USB Type-CÃ¼»ÒÂ¦¤Ï¸ü¤á¤Î¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÁÞ¤»¤ëÀß·×¤òºÎÍÑ¡£²óÅ¾¼°¥¥ã¥Ã¥×¤òÈ÷¤¨¡¢¥¥ã¥Ã¥×Ê¶¼º¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Û¡¼¥ë¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¡£
¥¹¥Þ¥ÛÆâ¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò´ÊÃ±¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¡Ö¼Ì¿¿¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡×¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤À¡£
ÂÐ±þ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏmicroSD/microSDHC/microSDXC¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î2¿§¡£
²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¡£