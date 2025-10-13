ヴィニシウス、カゼミーロ…王国ブラジルの豪華来日メンバーは？ 日本代表は初勝利を目ざす
日本サッカー協会は10月13日、ブラジル代表の来日メンバーを発表した。
ブラジルは14日、東京スタジアムで日本代表と対戦。メンバーにはR・マドリーのヴィニシウスやチェルシーでプレーする18歳の新星エステバンなど、多くのスター選手たちが名を連ねた。
日本戦に臨むブラジルのメンバーは以下のとおり。
GK
１ ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）
12 ベント（アルナスル／サウジアラビア）
23 ジョン・ヴィクトル（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
DF
２ ビチーニョ（ボタフォゴ）
３ ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
４ エデル・ミリトン（レアル・マドリー／スペイン）
６ ドウグラス・サントス（ゼニト・サンクトペテルブルク／ロシア）
13 パウロ・エンリケ（バスコ・ダ・ガマ）
14 ファブリシオ・ブルーノ（クルゼイロ）
15 ルーカス・ベラウド（パリ・サンジェルマン／フランス）
16 カイオ・エンリケ（モナコ／フランス）
24 カルロス・アウグスト（インテル／イタリア）
MF
５ カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
８ ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
11 ルーカス・パケタ（ウェストハム・ユナイテッド／イングランド）
17 ジョエリントン（ニューカッスル／イングランド）
18 アンドレ（ウォルバーハンプトン／イングランド）
25 ジョアン・ゴメス（ウォルバーハンプトン／イングランド）
FW
７ ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー／スペイン）
９ リシャルリソン（トッテナム／イングランド）
10 ロドリゴ（レアル・マドリー／スペイン）
19 ルイス・エンリケ（ゼニト・サンクトペテルブルク／ロシア）
20 エステバン（チェルシー／イングランド）
21 マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
22 ガブリエウ・マルチネッリ（アーセナル／イングランド）
26 イゴール・ジェズス（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
監督
カルロ・アンチェロッティ（イタリア）
過去の対戦成績は０勝11敗２分（５得点35失点）と、日本はブラジルに勝ったことがない。初勝利を目ざす南米の強豪との一戦は、14日19時30分キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
