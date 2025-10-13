ブラジル戦について言及する森保監督。写真：塚本侃太（サッカーダイジェスト写真部）

　10月14日にブラジル代表と親善試合を戦う日本代表の森保一監督が13日、会場となる東京スタジアムで前日会見を実施した。

　左足首の故障を抱え、合流後も12日までは全体練習に参加していなかった久保建英は、この大一番に起用できるのか。

　森保監督は次のようにコメントし、出場を明言した。
 
「タケはプレーできる状態。ただし、90分間プレーできる状態ではないというか、させるべきではないと思いますので、時間を限定してプレーしてもらいたいなと思います」

　先発させるかは分かないものの、強豪との一戦に、背番号20番がピッチに立てるのは日本にとって朗報だ。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）

