【べらぼう】いよいよ葛飾北斎が登場…次回10月19日放送のあらすじ＆場面写真、新たな相関図も公開

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、10月19日（日）放送予定の第40話「尽きせぬは欲の泉」の予告、場面写真が公開されました。

次回はいよいよ、SNSでも注目されていた、滝沢瑣吉（後の曲亭馬琴/ 演：津田健次郎）、勝川春朗（後の葛飾北斎/演：くっきー！）が登場。ストーリーにどのように絡んでくるのでしょうか。

左：滝沢瑣吉（津田健次郎）、右：勝川春朗（くっきー！）

そして、歌麿の心情も気がかりでなりません…。

前回の振り返り記事はこちら↓

「べらぼう」身上半減の実際、ていの儒学バトル、鬼平爆誕！など史実を元に10月12日放送の内容解説

第40話「尽きせぬは欲の泉」あらすじ

身上半減の刑を受けた蔦重（横浜流星）は、営業を再開し、執筆依頼のため京伝（政演／古川雄大）を訪ねる。妻の菊（望海風斗）から、滝沢瑣吉（さきち／津田健次郎）の面倒をみてほしいと託される。

蔦重は手代扱いで店に置くが、瑣吉は勝川春章（前野朋哉）が連れてきた弟子・勝川春朗（くっきー！）と喧嘩（けんか）になり…。

蔦重は歌麿（染谷将太）の描いたきよの絵から女性の大首絵の案を思いつき、歌麿に会いに栃木へ向かう…。

大河ドラマ『べらぼう』相関図

画像：大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより ©️NHK

この他の相関図、キャスト一覧に関して、公式ページで詳しく紹介されています。

NHK大河ドラマ「べらぼう」第40話「尽きせぬは欲の泉」は、10月19日（日）放送。

2025年大河ドラマ「べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜」

画像：大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより ©️NHK