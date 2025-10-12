犬に取って負担となる「飼い主のタブー行為」5選

1.長時間の留守番

犬は群れで生活する動物であり、本来一人で長時間過ごすことを得意としません。しかし、現代社会では飼い主の仕事や用事のため、犬が長時間留守番を強いられることが増えています。この長時間の留守番は、犬にとって非常に大きなストレスとなるのです。

寂しさや不安から、無駄吠えや破壊行動といった問題行動を引き起こすだけでなく、分離不安症といった精神的な病気を発症するリスクも高まります。留守番をさせる場合は、短時間にとどめたり、犬が安全で安心して過ごせる環境を整えるようにしましょう。

2.不適切な叱り方

犬を叱る際、叩いたり大声を出したりといった不適切な方法は、犬に恐怖心を与え、飼い主への不信感を募らせる原因となります。

犬は人間のように論理的に物事を理解することが難しいため、なぜ叱られているのかを理解できず、ただただ「怖い」という感情だけが残ってしまいます。また、犬が問題行動を起こしたその場で叱ることができない場合、犬は何を叱られているのか理解できません。

叱る際は、その行動をしたらすぐに短い言葉でダメだと伝え、その場で良い行動を教えることが大切です。

3.コミュニケーション不足

「毎日一緒にいるから大丈夫」と思いがちですが、ただ同じ空間にいるだけでは、犬との十分なコミュニケーションにはなりません。撫でてあげたり、優しく話しかけたり、一緒に遊んだりといった積極的なコミュニケーションが不足すると、犬は寂しさや退屈を感じてしまうのです。

これは、犬が精神的に不安定になる原因となり、問題行動に繋がることもあります。犬とのコミュニケーションは、単なるスキンシップではなく、犬の表情や行動を観察し、その気持ちを理解しようと努めるようにしましょう。

4.過剰なスキンシップ

犬への愛情表現としてスキンシップは大切ですが、犬の気持ちを無視した一方的な過剰なスキンシップは、犬にとって大きな負担となります。

犬が眠っている時や、一人になりたい時にしつこく触ったり、抱きしめたりすることは、犬のストレスになる可能性があるのでやめましょう。

犬にも「パーソナルスペース」があり、それを無視されると不快に感じます。スキンシップは、犬が望んでいる時や、リラックスしている時に、犬の様子をよく観察しながら行うことが大切です。

食事や散歩の時間が日によってバラバラだと、犬は安心できず、ストレスを感じやすくなります。犬はもともと規則正しい生活を好む動物です。決まった時間に食事や散歩をすることで、犬は「この時間に〇〇がある」という安心感を持ち、精神的に安定します。

また、散歩の時間やコースが毎日同じだと、犬は退屈を感じてしまうことがあります。時には新しい場所へ行ったり、遊びを取り入れたりするなど、変化をつけるようにしましょう。

犬のストレスサインを見逃さない

犬がストレスを感じているとき、そのサインは体や行動に現れます。例えば、あくびや体を震わせる、自分の体を執拗になめる、尻尾を足の間に隠す、耳が後ろに倒れる、目を合わせないようにする、といった行動は、不安や緊張のサインかもしれません。

また、食欲不振や下痢、嘔吐などの身体的な症状として現れることもあります。これらのサインは、犬が言葉を持たない代わりに送るSOSです。日頃から愛犬の様子を注意深く観察し、小さな変化にも気づけるようにしましょう。

犬にストレスを与えない方法

犬にストレスを与えないためには、飼い主の行動を改めて見直すことが大切です。まず、犬の気持ちを理解しようと努めることを心掛けてください。犬が何を求めているのか、何に不安を感じているのかを想像し、尊重してあげましょう。

また、犬が安心して過ごせる安全な場所を確保してあげること、そして適度な運動と知的な刺激を与えてあげることも効果的です。遊びやトレーニングを通じて、犬との信頼関係を築き、犬が生き生きと過ごせる環境を整えてあげましょう。

まとめ

犬の幸せは、飼い主の行動にかかっています。無意識のうちにしてしまう行動が、犬に大きなストレスを与えているかもしれません。

犬の気持ちを理解し、コミュニケーションを密にし、規則正しい生活を送ることで、愛犬との絆は深まります。犬の小さなサインを見逃さず、互いに尊重し合う関係を築くことで、犬と飼い主、双方にとってより良い生活が送れるでしょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)