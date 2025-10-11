契約している月極駐車場に無断で駐車する車。非常識な犯人に対し我慢の限界が訪れる！【ママリ】

誰しも、面倒なトラブルには巻き込まれたくないですね。Ai(@mayai260)さんは結婚当初、団地に住んでいました。そして当時、自分たち夫婦が契約している駐車場に、勝手に駐車する車があることが気になっていました。最初は、「関わりたくない」気持ちが大きかったのですが、徐々に非常識な人たちに振り回され始めます…。『非常識な奴と戦った話』をダイジェスト版でごらんください。

図々しい無断駐車、どうする？

契約している駐車場に、無断で停める車があることに気付いたAiさん。しかも、週に2回も使われています…。



非常識な人とは、関わりたくないですね。そのため、まずは家の中から様子を見ることにしたAiさん。すると、さっそくいつも無断駐車する車があらわれました。車から降りてきた人物とは？

無断駐車を繰り返す犯人の姿とは？

ついに、無断駐車をする人物を特定することができました。しかし、直接抗議するのはこわいですね。



そこで、無断駐車を阻止するために、自分の原付バイクを駐車場に停めることにしたAiさん。たしかに、先に停めてあれば無断駐車を防ぐことはできそうです。果たして、この作戦は成功するのでしょうか？

犯人のまさかの行動にあ然…

無断駐車を阻止するため、自分の原付バイクを駐車場に停めたAiさん。ところが、無断駐車を繰り返す人物は、とんでもない行動をします。Aiさんの原付バイクを隣の駐車場へ移動させ、自分の車を停めたのです。あまりにもひどい行動に、驚がくします。



この作品では、Aiさんが無断駐車した本人と指示した人を探し当てて抗議します。部屋ごとの駐車スペースは本来契約している人だけに使用権があります。勝手に使われていたら、黙認するわけにはいかなかったようです。



万が一、あなたの契約している駐車場に、車が無断で停められたらどうしますか。何らかの対策を取ったり、抗議したりするでしょうか。直接関わり合うのが嫌なときは、管理会社を通すのも選択肢ですね。

