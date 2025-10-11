永瀬廉、“大好きな先輩”玉森裕太にアタックし続けた過去を回想「ひたすら喋りかけて…」

10月9日深夜放送のテレビ東京系『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』にて、MCを務めるKing ＆ Princeの永瀬廉が、“大好きな先輩”と公言しているKis-My-Ft2・玉森裕太とのエピソードを明かした。

永瀬は、この日のゲストで出演した玉森と仲良くなったきっかけについて、「高校1年生の時に、『DREAM BOYS』っていう舞台あって、それに玉さんが出てらっしゃってて」「一緒に東京でリハしてる時にまず“あ、めっちゃ私服カッコいいな”っていう」「そこから玉さんのことをちょっと意識しだす。どんな人なんだろう？」と説明。

続けて、「喋ってみると、本当は先輩なんですけど可愛くて。ギャップ」「変わってらっしゃるから、自分のストーリーを持ってらっしゃって」「どういう人なんだろう？っていう興味がすごい湧いて。ひたすら喋りかけて、もうずっと無視されてっていう期間を」「俺が100話しかけたら0.5ぐらいしか返ってこないみたいな」と、めげずに距離を縮めようとしていた時期を回想した。

また、初めて玉森との食事が叶った際の心境については、「やっとかというか、どんぐらい時間かけたんやろっていう」「エベレスト登頂ぐらい嬉しかったっすね。達成感はすごい」としみじみ語っていた。