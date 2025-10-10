¤Þ¤¤ÀèÀ¸¡¢¡ÖÀç¹ü¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤Êú¤Ã¤³¤ÏNG¡ª¡×¤ÈÊú¤Ã¤³¡¦¤ª¤ó¤ÖÏÀÁè¤ËÆÈ¼«¸«²ò
Æ°²è¡ÖÊú¤Ã¤³¡¦¤ª¤ó¤Ö¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ¯Ã£¤òÁË³²¤¹¤ëNG»ÑÀª¤È¤Ï¡©¡×¤Ç¡¢¤ª¸ý¤È»ÑÀª¤ÎÀìÌç²È¡¦¤Þ¤¤ÀèÀ¸¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ø¤ÎÊú¤Ã¤³¤ä¤ª¤ó¤Ö¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ðー¥µ¥¹´ë²è¤È¤·¤Æ¡ØÁ°Êú¤Ã¤³ÂÐ¤ª¤ó¤Ö¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍøÅÀ¡¦·çÅÀ¤È¡¢¤Þ¤¤ÀèÀ¸¼«¿È¤Î¸«²ò¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¤ÀèÀ¸¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤ª¤ó¤Ö¤ÎÊý¤¬¿ä¾©¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤â¤ä¤êÊý¤ÎÌäÂê¤À¤è¤Í¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÁ°Êú¤Ã¤³¤â¤³¤ÎÊú¤Êý¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤è¡£¤ª¤ó¤Ö¤â¤³¤ÎÇØÉé¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÊýË¡ÏÀ¤À¤È¶¯Ä´¡£ÆÃ¤Ë¡¢Êú¤Ã¤³¤ä¤ª¤ó¤Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÀç¹ü¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÂç¿Í¤Ç¸À¤¨¤ÐÇÇØ¡¢Ê¢¤ÎÎÏ¤âÈ´¤±¤ÆÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÆâÂ¡Íî¤Á¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤ªÊ¢¤Î¶ÚÆù»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤ó¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¡¢¸í¤Ã¤¿»ÑÀª¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ¯Ã£¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ëÅÀ¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂÎÁàºÂ¤ê¤ÏºÇ°¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÂç»ö¤Ê»ÑÀª¶Ú¤ò¤É¤³¤â»È¤ï¤Ê¤¤ºÂ¤êÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»ÑÀª¶Ú¤Ã¤Æ¡¢¸ÆµÛ¤¹¤ë¶ÚÆù¤È¥¤¥³ー¥ë¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£»ÑÀª¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àµ¤·¤¤¸ÆµÛ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¶ÚÆù¤ÎÈ¯Ã£¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡ÖÀç¹ü¤¬J¤Î»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÂ¤Ã¤¿¤êÊú¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë·Á¤Ï¡¢Âå¼Õ¤¬Íî¤Á¤Æ¤à¤¯¤ß¤ä¤¹¤¯ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÊø¤ì¤ë¡×¤È¡¢¼ÂºÝ¤Î±Æ¶Á¤â¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¡£
¤Þ¤¤ÀèÀ¸¤Ï¼Â±é¤ò¸ò¤¨¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎæêÌç¤ò¹ÂÍî¤Á¤¯¤é¤¤¤ËÅö¤Æ¡¢Â¤ò´¬¤ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ÇÀç¹ü¤¬Î©¤Ã¤¿Êú¤Êý¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢Àµ¤·¤¤Êú¤Ã¤³¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÅÁ¼ø¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö½ÄÊú¤¤Ç¤ÏÀç¹ü¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÇÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤»¤Ê¤¤¡£ÀÔÃì¤ÎÈ¯Ã£ÃÊ³¬¤¬¤¢¤ë¤«¤éÂç¿Í¤Î´¶³Ð¤ÇÊú¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¤ª¤ó¤Ö¤ÎÊý¤¬Àç¹ü¤ÏÎ©¤Á¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢»È¤¦¥°¥Ã¥º¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ë¡£°ì³µ¤Ë¤É¤Á¤é¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¿¬¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁª¤ÓÊý¤Î´ð½à¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö»ÑÀª¤Î¶ÚÆù¤È¸ÆµÛ¤Î¶ÚÆù¤Ï¤¹¤´¤¤´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¸ÆµÛ¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿¼¡²ó¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¿¼¤ÊÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÆ°²è¤Ë¤â´üÂÔ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£¤Þ¤¤ÀèÀ¸¤ÎÀìÌçÅª¤«¤Ä¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
