【あだち充「H2」×緑仙「青春の向こうへ」】 10月10日配信開始

あだち充の画業55周年を記念した「H2」と「にじさんじ」所属のVTuber・緑仙さんによる楽曲「青春（あお）の向こうへ」が本日10月10日にリリースされる。また、楽曲は20時よりYouTubeでプレミアム公開される。

「青春の向こうへ」はタイトルに相応しい爽やかな青春ロックサウンドに仕上がっており、「H2」の主人公4人の思春期ならではの感情の揺れにフォーカスしている。どこかノスタルジーも感じさせるみずみずしい歌詞にも注目して欲しい。

緑仙さんによるリリース記念生配信も決定！

【あだち充「H2」×緑仙「青春の向こうへ」 コラボレーションMV】

10月10日19時より、緑仙YouTubeチャンネルにて生配信が行なわれる。配信では、緑仙さんがあだち充氏の歴代作品の主題歌や挿入歌を歌う。「タッチ」や「H2」などの名作を彩る珠玉の楽曲を緑仙さんの歌で振り返る。

配信企画名：歌枠 ｜ あだち充作品しばり歌枠！「青春の向こうへ」リリース記念

配信日時：10月10日19時～

配信URL：

□緑仙 / Ryushenチャンネル

【緑仙さんのコメント】

ひかりも春華も、作品に出てくる登場人物全員が大好きだからこそ、H2という作品を読んでいるときはどうなってしまうんだ！とドキドキしながら読み進めたのを覚えています。

あの時代にしか無い輝きを「青春の向こうへ」から感じてもらえると嬉しいです。

