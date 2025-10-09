ナポリタン専門店「スパゲッティーのパンチョ」が、創業16周年を記念した期間限定メニュー「ゴロっとチキンのカレーナポ」を10月16日に発売。

パンチョ初の人気投票「パンチョ復刻総選挙2025」で堂々の1位を獲得した“カレーナポ”が、ボリュームも見た目もパワーアップして復刻します。

これまでの限定メニュー20品の中から人気No.1に選ばれた「カレーナポ」。その進化版である今回の「ゴロっとチキンのカレーナポ」では、ゴロっとしたタンドリーチキンと輪切りのゆで卵をトッピングに使用。

さらにカレーソースには隠し味として「めんつゆ」を加えることでコクと旨みを深め、ほんのりスパイシーな“大人の味わい”に仕上げたとのこと。

パンチョ大王こと同社CEOの野尻圭介氏は「人気No.1の期待に応えるため、発売当初のレシピをベースにしながらも食べ応え感と見た目を大幅にアップさせました」とコメントしています。

販売価格は小（麺量300g）が1190円、大（500g）が1390円で、他サイズの販売はなし。販売店舗は「スパゲッティーのパンチョ」および「キッチンパンチョ」の各店で、販売期間は10月16日から11月末まで。在庫や店舗状況により早期終了する場合もあるとのことです。

また、発売と同時に創業16周年を記念した公式アプリキャンペーンも実施。「ゴロっとチキンのカレーナポ」を注文すると、通常の来店ポイント1ptに加え、特別デザインの来店ポイントが1pt追加で付与されます。

「スパゲッティーのパンチョ」は、“改めてナポリタンはうまいと言わせたい”を理念に掲げ、昔ながらのナポリタンを中心にしたメニューを展開している専門店です。

